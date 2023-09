Überblick

Titel: Teil 1: Forderung für die Förderung - Grundlagen der BEG / GEG / EnSimiMaV im Bezug zum hydraulischen Abgleich

Datum: Dienstag, 17. Oktober 2023

Zeit: 17:00 Uhr Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer: 1 Stunde, 30 Minuten

Teil 1: Grundlagen der BEG / GEG / EnSimiMaV im Bezug auf dem hydraulischen Abgleich

Die Förderprogramme enthalten hohe Fördersätze für den Austausch einer alten Heizungsanlage durch einen neuen Wärmeerzeuger, vorzugsweise auf der Basis regenerativer Energien - Und nur mit dem Nachweis des hydraulischen Angleichs. Wichtig ist in diesem Fall auch das "Kleingedruckte" in den Merkblättern zu den förderfähigen Kosten zu lesen. Warum "Verfahren B" sowohl bei Gas-Hybrid-Heizungen als auch bei Wärmepumpen gesetzt ist wird in diesem Kurs erläutert.

Das ist der erste Kurs der 3er Reihe "Forderung GEG / EnSimiMaV und Förderung BEG - Die Einzelmaßnahmen und der hydraulischer Abgleich" zum Erhalt des Grünen Scheins zur BEG-Förderung/EnSimiMaV sowie der Kurs 6 des Großen Scheins zum hydraulischen Abgleich.

Diese Fortbildung wird für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste mit folgenden UE angerechnet:

UE Wohngebäude: 2

UE Nichtwohngebäude: 2

UE Energieaudit DIN 16247 (BAFA): 2

Sprecher

Bernd Scheithauer

Portfolio Product Manager

Danfoss GmbH