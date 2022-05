Pressemeldung

Mit dem Quizformat „Danfoss SHK WM – Die Wissensmeisterschaft für Fachhandwerker“ bespielt jetzt auch Danfoss die beliebte Senderplattform shk.radio. Das Format verbindet Gewinnspielspaß mit fachlicher Information und soll über die Abwechslung im Arbeitsalltag hinaus nützliches Hintergrundwissen rund um die aktuellen Herausforderungen der SHK-Branche vermitteln.

Am 16. Mai startet auf shk.radio das neue Quizformat „Danfoss SHK WM – Die Wissensmeisterschaft für Fachhandwerker“. Es verbindet fachliche Information mit Spaß und Spannung eines Gewinnspiels. Jede Woche werden von Montag bis Donnerstag im Wechsel zwei kompakte SHK-Wissensbeiträge ausgestrahlt, zu denen die Hörer von Freitag bis Sonntag Quizfragen beantworten können. Freitagmorgen werden beide Wissensbeiträge zusammengefasst und auf www.shk.radio/shk-wm hochgeladen, wo dann auch das Quizformular zu finden ist. Die Auflösung folgt Montagmorgen im shk.radio-Programm. Unter allen Teilnehmern mit den richtigen Antworten wird ein Wochengewinner ausgelost und am Freitag auf shk.radio bekanntgegeben. Als Preis winkt ein Danfoss Fußball-Paket.

Mit dem neuen Radioformat will Danfoss nicht nur Abwechslung in den SHK-Alltag bringen, sondern zugleich auch nützliches Hintergrundwissen rund um aktuelle Herausforderungen der SHK-Branche vermitteln. Die Wissensbeiträge der Danfoss SHK WM greifen deshalb Fragestellungen auf, mit denen das Fachhandwerk angesichts der Wärmewende und des Technologiewandels im SHK-Bereich konfrontiert ist. Was kommt nach der Epoche der Öl- und Gasheizungen? Welche Rolle wird die Fernwärme spielen? Wie setzt ein Techniker den hydraulischen Abgleich effektiv um? Was heißt und wie funktioniert Smart-Home-Integration von Heizanlagen? Wie entwickelt sich der SHK-Markt? Welche Lenkungsstrategien verfolgt die deutsche Politik und wie gehen andere Länder vor? Solche und viele andere Themen werden im Rahmen der Beiträge und Quizfragen angeschnitten und punktuell vertieft.

Durch die Partnerschaft mit shk.radio – dem webbasierten Radiosender von Grundfos – nutzt Danfoss eine Plattform, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. shk.radio ist der erste Radiosender, der speziell auf die SHK-Branche abgestimmt ist. Er bietet einen Mix aus Musik, Nachrichten, Wetterinfos sowie Branchen-News und fachlichen Beiträgen, ergänzt durch Comedy und Lifestyle-Themen. Adressaten sind alle SHK-Profis – vom Installateur über den Planer bis zum Fach- und Großhandelsmitarbeiter. Erreichbar ist der Sender über den Webplayer auf www.shk.radio sowie die entsprechende Radio-App im Apple App Store und Google Play Store. Darüber hinaus ist shk.radio aber auch auf gängigen Online-Diensten wie TuneIn oder radio.de zu finden.

