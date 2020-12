Das eigene Zuhause steht seit diesem Jahr ganz oben auf der Prioritätenliste der Menschen. Die Zeit daheim hat ,Schwachstellen‘ in den eigenen vier Wänden aufgezeigt, lieb gewonnene Gewohnheiten waren von heute auf morgen nicht mehr möglich. Themen wie Gesundheit und vor allem Gesundheitsprävention sind in aller Munde.

Das eigene Zuhause als Gesundheits-Spa

Mit Repabad Dampftechnik lässt sich das Eigenheim in eine Wellness­Landschaft verwandeln. Langjährige Erfahrung im Dampfbadbau sprechen für das mittelständische Familienunternehmen. Ein Dampfbad benötigt nicht unbedingt einen extra Anbau oder Neubau, denn es kann anstelle der bisherigen Dusche im Bad oder Wellnessbereich platziert werden. Dabei sind den individuellen Wünschen an Gestaltung und Design keine Grenzen gesetzt. Der deutsche Dampfbadspezialist bietet sowohl externe Dampfbadtechnik als auch kompakte Dampfbadpaneele mit oder ohne vorinstallierter Armatur an. Die ausgereifte Technik, mit der sich Dampfbadlösungen von 2 bis 17 Kubikmeter Raumvolumen realisieren lassen, wird in Deutschland produziert. Egal für welche Variante und Größe sich der Kunde entscheidet, die Bedienung ist immer gleich. Denn bei allen wird die gleiche Steuerung eingesetzt. Dies birgt nicht nur einen großen Vorteil für den Schwimmbad- / Saunabauer, sondern auch für die tägliche Anwendung. Das integrierte Bedienfeld ist selbsterklärend, jedes Feld mit nur einer Funktion belegt, so dass im dichten Wasserdampf quasi blind, Funktionen wie Infrarot, Sole, Aromatherapie, Farblicht, Entertainment zugeschalten oder Temperaturen verändert werden können.

Vormontierte Dampftechnik für schnellen Einbau

Aber nicht nur das Offensichtliche ist gut durchdacht, auch der Blick , hinter das Gehäuse‘ zeigt, bei Repabad wird mitgedacht. Das garantiert den Partnern eine einfache, schnelle Dampfbadmontage. Sowohl die externe Dampftechnik als auch die Dampfbadpaneele werden vormontiert geliefert. Das Lieferpaket enthält darüber hinaus alle für die Montage benötigten Teile in ausreichenden Längen und Stückzahlen. Auch die weiteren Dampfbad-Optionen lassen sich mit jeder Repabad Dampftechnik kombinieren. So schränkt die Technik nicht die Wahl der Ausstattungs­komponenten wie Infrarot, Sole, Aromatherapie, Farblicht, Entertainment und Nebeldüsen sowie der Dünnbettheizung bei individuell gefertigten Sitzbänken ein, sondern es steht bei jeder Technik-Variante das komplette Sortiment an Wellness-Ausstattung zur Verfügung.

Die Broschüre Dampftechnik zeigt kompakt und auf einen Blick die komplette Repabad Dampftechnik und macht Angaben zu Dampfleistung, technischen Anforderungen, Raumvolumen, Lieferumfang etc. sowie zu den Dampfbad-Ausstattungsoptionen.

Statement: Gunther Stolz, geschäftsführender Gesellschafter Repabad GmbH

„Wir sind Partner für Ihren Dampfbadbau. Mit unserer Dampftechnik lassen sich individuelle Dampfbäder von 2 bis 17 Kubikmeter Raumvolumen realisieren. Unsere ausgefeilte Steuerung versteckt sich in allen unseren Dampftechnik-Lösungen, egal ob Sie sich für externe Dampftechnik oder unsere kompakten Dampfbadpaneele entscheiden. Selbstverständlich realisieren wir auch komplette Dampfbäder und unterstützen Sie, von der ersten Planung bis zur Einweisung beim Kunden vor Ort.“