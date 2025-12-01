17.12.2025  Pressemeldung Alle News von ZUWA

ZUWA: Damit Ihr Solarcheck Mobilcenter lange wie neu aussieht

Stark verschmutzte Wärmeträgerflüssigkeiten oder verschlammtes Heizungswasser stellen bei der Anlagenwartung eine besondere Herausforderung dar.

Hier kommen die praktischen Einweg-Filterbeutel zum Einsatz: Sie ergänzen den Filter am Pumpeneingang der ZUWA-Spülstationen und sorgen dafür, dass das Filtersieb nicht vorzeitig verstopft.

Die Filterbeutel sind in zwei Varianten erhältlich – 70 µm für gröberen Schmutz sowie 40 µm für feine Partikel. Dadurch lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen zuverlässig zurückhalten, bevor sie in den Behälter der Spülstation gelangen.

Durch den Einsatz der Filterbeutel bleibt Ihr Gerätebehälter sauber und frei von Ablagerungen. Gleichzeitig arbeiten Sie mit sauberem Werkzeug – ein deutlicher Pluspunkt, wenn es um den professionellen Eindruck beim Kunden geht. So stellen Sie sicher, dass Ihr Solarcheck Mobilcenter nicht nur technisch einwandfrei funktioniert, sondern auch optisch einen gepflegten Eindruck hinterlässt.

ZUWA-Zumpe GmbH
ZUWA-Zumpe GmbH
Franz-Fuchs-Straße 13 - 17
83410 Laufen
Deutschland
Telefon:  +49 0 8682 8934-0
www.zuwa.de
Anzeigen
Jung Pumpen GmbH
SANIPA Badmöbel Treuchtlingen GmbH
Armstrong Fluid Technology GmbH
Fränkische Rohrwerke
Stiebel Eltron GmbH & Co.  KG

DESTATIS:

12.12.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im November 2025: +5,7 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.12.2025

Inflationsrate im November 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.12.2025

Großhandelspreise im November 2025: +1,5 % gegenüber November 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung