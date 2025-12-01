Hier kommen die praktischen Einweg-Filterbeutel zum Einsatz: Sie ergänzen den Filter am Pumpeneingang der ZUWA-Spülstationen und sorgen dafür, dass das Filtersieb nicht vorzeitig verstopft.

Die Filterbeutel sind in zwei Varianten erhältlich – 70 µm für gröberen Schmutz sowie 40 µm für feine Partikel. Dadurch lassen sich selbst hartnäckige Verunreinigungen zuverlässig zurückhalten, bevor sie in den Behälter der Spülstation gelangen.

Durch den Einsatz der Filterbeutel bleibt Ihr Gerätebehälter sauber und frei von Ablagerungen. Gleichzeitig arbeiten Sie mit sauberem Werkzeug – ein deutlicher Pluspunkt, wenn es um den professionellen Eindruck beim Kunden geht. So stellen Sie sicher, dass Ihr Solarcheck Mobilcenter nicht nur technisch einwandfrei funktioniert, sondern auch optisch einen gepflegten Eindruck hinterlässt.