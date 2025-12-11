DALLMER: Zukunft Bad – von der Idee zur Umsetzung
Das erwartet Sie in der Live Session
Fokus der Session
Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad. Eine Sanierung ermöglicht es, Wünsche hinsichtlich Design, Komfort und Funktionalität zu realisieren. Dabei müssen Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz selbstverständlich perfekt laufen. Als Experten wissen wir, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.
Veranstaltungsort
Was die Bundesregierung erst für 2045 plant, ist hier längst Realität: Der EUREF-Campus erfüllt bereits seit 2014 die CO2-Klimaziele der Zukunft. Als Modellquartier und Reallabor für die Energiewende vereint der Campus Tradition und Zukunft auf einzigartige Weise – historische Architektur trifft auf innovative Forschung, nachhaltige Energie- und Mobilitätskonzepte und modernste Veranstaltungstechnik. Hier wird die Vision der klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Stadt greifbar. Ein inspirierender Ort, an dem Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam zeigen, wie Zukunft gestaltet wird.
Termindetails
Datum
26.02.2026 um 12:00 - 18:00 Uhr
Adresse
EUREF-Event GmbH
EUREF-Campus 3, 10829 Berlin
Programm der Live Session
- Ab 12:00 Uhr
Begrüßung und Imbiss
- 12:45 – 13:15 Uhr
Einleitung: Wunschbad nach Plan
- 13:15 – 14:30 Uhr
REHAU / MEPA: Trinkwasser – Abwasser – Normen: alte vs. neue Installation
Bestandsaufnahme: nötige Anschlüsse und Trinkwasserhygiene
Installationsräume schaffen durch Vorwandsysteme
Flächenheizung in der Badsanierung: Möglichkeiten für Behaglichkeit
- 14:30 – 14:50 Uhr
Kaffeepause
- 14:50 – 16:00 Uhr
KEUCO: Produkte für die Gestaltung komfortabler Bäder
Schallschutz bei Armaturen
Badgestaltung mit Bewegungsfreiräumen
Ästhetische Umsetzung der DIN 18040 "Barrierefreies Bauen"
Komfort und Sicherheit in der Dusche
Flexible Planung und komfortable Gestaltung
- 16:00 – 16:20 Uhr
Kaffeepause
- 16:20 – 17:45 Uhr
DALLMER: Schnittstellen- und Planungshinweise zum Einbau bodengleicher Duschen
Auswahl des Ablaufsystems abhängig von Nutzung und Bauhöhen
Normative Hinweise zum Thema Verbundabdichtung im Zusammenhang mit Ablaufsystemen
Schall- und Brandschutzlösungen bei niedrigen Bodenkonstruktionen
Design- und Farbkonzepte
- 17:45 Uhr
Abschlussdiskussion