DALLMER: Zukunft Bad – von der Idee zur Umsetzung

Am 26.02.2026 um 12:00 - 18:00 Uhr in Berlin

Das erwartet Sie in der Live Session

Fokus der Session

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad. Eine Sanierung ermöglicht es, Wünsche hinsichtlich Design, Komfort und Funktionalität zu realisieren. Dabei müssen Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz selbstverständlich perfekt laufen. Als Experten wissen wir, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.

Veranstaltungsort

Was die Bundesregierung erst für 2045 plant, ist hier längst Realität: Der EUREF-Campus erfüllt bereits seit 2014 die CO2-Klimaziele der Zukunft. Als Modellquartier und Reallabor für die Energiewende vereint der Campus Tradition und Zukunft auf einzigartige Weise – historische Architektur trifft auf innovative Forschung, nachhaltige Energie- und Mobilitätskonzepte und modernste Veranstaltungstechnik. Hier wird die Vision der klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Stadt greifbar. Ein inspirierender Ort, an dem Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam zeigen, wie Zukunft gestaltet wird.

Download Flyer

Termindetails

Datum
26.02.2026  um 12:00 - 18:00 Uhr

Adresse
EUREF-Event GmbH
EUREF-Campus 3, 10829 Berlin

Anmeldung

Programm der Live Session

  • Ab 12:00 Uhr
    Begrüßung und Imbiss
  • 12:45 – 13:15 Uhr
    Einleitung: Wunschbad nach Plan
  • 13:15 – 14:30 Uhr
    REHAU / MEPA: Trinkwasser – Abwasser – Normen: alte vs. neue Installation
    Bestandsaufnahme: nötige Anschlüsse und Trinkwasserhygiene
    Installationsräume schaffen durch Vorwandsysteme
    Flächenheizung in der Badsanierung: Möglichkeiten für Behaglichkeit 
  • 14:30 – 14:50 Uhr
    Kaffeepause 
  • 14:50 – 16:00 Uhr 
    KEUCO: Produkte für die Gestaltung komfortabler Bäder
    Schallschutz bei Armaturen 
    Badgestaltung mit Bewegungsfreiräumen
    Ästhetische Umsetzung der DIN 18040 "Barrierefreies Bauen"
    Komfort und Sicherheit in der Dusche 
    Flexible Planung und komfortable Gestaltung 
  • 16:00 – 16:20 Uhr 
    Kaffeepause 
  • 16:20 – 17:45 Uhr
    DALLMER: Schnittstellen- und Planungshinweise zum Einbau bodengleicher Duschen
    Auswahl des Ablaufsystems abhängig von Nutzung und Bauhöhen
    Normative Hinweise zum Thema Verbundabdichtung im Zusammenhang mit Ablaufsystemen 
    Schall- und Brandschutzlösungen bei niedrigen Bodenkonstruktionen 
    Design- und Farbkonzepte 
  • 17:45 Uhr
    Abschlussdiskussion
