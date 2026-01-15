Fokus der Session

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad. Eine Sanierung ermöglicht es, Wünsche hinsichtlich Design, Komfort und Funktionalität zu realisieren. Dabei müssen Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz selbstverständlich perfekt laufen. Als Experten wissen wir, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.

Veranstaltungsort

Was die Bundesregierung erst für 2045 plant, ist hier längst Realität: Der EUREF-Campus erfüllt bereits seit 2014 die CO2-Klimaziele der Zukunft. Als Modellquartier und Reallabor für die Energiewende vereint der Campus Tradition und Zukunft auf einzigartige Weise – historische Architektur trifft auf innovative Forschung, nachhaltige Energie- und Mobilitätskonzepte und modernste Veranstaltungstechnik. Hier wird die Vision der klimaneutralen, ressourcenschonenden und intelligenten Stadt greifbar. Ein inspirierender Ort, an dem Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam zeigen, wie Zukunft gestaltet wird.

Termindetails

Datum

26.02.2026 um 12:00 - 18:00 Uhr

Adresse

EUREF-Event GmbH

EUREF-Campus 3, 10829 Berlin

