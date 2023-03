Viele Branchenvertretende nutzten die Gelegenheit, sich am Dallmer-Stand die neuen Produkte zeigen zu lassen. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Nach vierjähriger Pause ohne die Weltleitmesse ISH war die Freude beim Entwässerungsspezialisten Dallmer entsprechend groß. „Endlich konnten wir den nationalen und internationalen Besucher:innen in Frankfurt wieder unsere Produktneuheiten präsentieren. Wir haben uns sehr gefreut, dass die ISH nach längerer Pause wieder sehr gut besucht war“, betont Geschäftsführerin Yvonne Dallmer. So nutzten viele Branchenvertretende die Gelegenheit, sich am Dallmer-Stand die neuen Produkte zeigen zu lassen.

Lösung für fugenlose Bäder und schwarze Duschrinne in Extra-Länge

Zu den Messeneuheiten zählte die Duschrinne CeraFrame Liquid, die speziell auf die Anforderungen von fugenlosen dünnschichtigen Spachtelsystemen abgestimmt ist. Damit reagiert Dallmer auf den zunehmenden Wunsch von Badbesitzer:innen, die einen neuen Duschbereich mit möglichst fugenlosen Oberflächen haben möchten. CeraFrame Liquid reiht sich als neues Mitglied in die bewährte Duschrinnensystemfamilie von Dallmer ein.

Ebenfalls neu bei Dallmer: CeraFloor Select Duo, die erste schwarze Edelstahl-Duschrinne in bis zu zwei Metern Länge. CeraFloor Select Duo ist Teil der Dallmer Black Edition, die die schwarze Badausstattung um ein weiteres wichtiges Element ergänzt.

Bodengleiche Duschen bei Badmodernisierungen

Auch die Connect-Aktiventwässerung stand zum Anfassen bereit. Die gemeinsame Entwässerungslösung von Dallmer und Jung Pumpen löst das häufig auftretende Gefälle-Problem bei Badmodernisierungen: Jung Pumpen hat die extrem flache Bodenablaufpumpe Plancofix Connect entwickelt, die das Duschwasser automatisch in das oft höher liegende Abwasserrohr befördert. Dallmer hat das Design der insgesamt 12 Duschrinnenlösungen für Wand und Fläche realisiert.