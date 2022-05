Pressemeldung

Der Umbau einer Dusche ist häufig mit viel Aufwand verbunden. In manchen Fällen scheint eine bodengleiche Dusche mit Duschrinne nicht möglich zu sein. Eine barrierefreie Ausführung scheitert immer wieder am fehlenden Gefälle für das ablaufende Duschwasser. Oft liegt das vorhandene Abwasserrohr höher als der geplante Bodenablauf. Mit der neuen Bodenablaufpumpe Plancofix Connect bringen die beiden Unternehmen Jung Pumpen und Dallmer eine gemeinsame Entwässerungslösung auf den Markt. Jung Pumpen hat eine extrem flache Bodenablaufpumpe entwickelt, die das Duschabwasser sehr leise in die vorhandene Abgangsleitung pumpt. Das Design der Duschrinne wurde von dem Arnsberger Entwässerungsspezialisten Dallmer realisiert und erfüllt Bauherr:innen den Wunsch nach individuellen und hochwertigen Duschwelten. Auch die langjährigen Erfahrungen von Dallmer im Bereich der Abdichtung gemäß DIN 18534 sind in die Entwicklung eingeflossen.

Pump it up!

Der Wunsch nach einer bodenebenen Dusche ist bei Badmodernisierungen inzwischen keine Seltenheit mehr. Im Gebäudebestand ist es jedoch oft nicht möglich, bodengleiche Duschen mit Schwerkraftentwässerung zu installieren. Ab sofort löst die neue Pumpenlösung Plancofix Connect das Gefälle-Problem und erspart eine aufwändige Strangsanierung. Ein Mietausfall, der durch eine längere Modernisierungsphase entstehen würde, gehört nun ebenfalls der Vergangenheit an.

Die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect ist mit nur 75 mm Aufbauhöhe ein extrem flacher Bodenablauf mit integrierter Pumpe. Diese befördert das Duschwasser automatisch in das oft höher liegende Abwasserrohr. Der Pumpmechanismus ist mit nur circa 27 dBA sehr leise und erfüllt alle VDE-Sicherheitsstandards. Auch höheren Belastungen wie das Befahren der Duschfläche mit einem Rollstuhl hält der Ablauf stand.

Geliefert wird der Plancofix Connect mit einer einklickbaren Dichtmanschette, welche für die fachgerechte Ausführung der Verbundabdichtung erforderlich ist. Dies definiert gleichzeitig klare Schnittstellen und Gewerketrennung zwischen Installateur:in und Fliesenleger:in.

Der innovative Ablaufkörper mit integrierter Pumpe ist mit insgesamt 12 Duschrinnenlösungen der Firma Dallmer kombinierbar. Diese können sowohl an der Wand als auch in der Fläche positioniert werden. Sie sind unter den Namen CeraFloor-, CeraWall- und CeraFrame Connect erhältlich. Ob Edelstahl matt, befliesbar oder PVD-beschichtet in den Farben Schwarz, Rotgold oder Messing – Bauherr:innen können mit dem Dallmer Connect-Angebot ihre Vorlieben individuell umsetzen.

Echter Mehrwert für den Kunden

Mit ihrer gemeinsamen Expertise haben die beiden Unternehmen Dallmer und Jung Pumpen einen neuen Maßstab für die Realisierung einer bodengleichen Dusche im Bestand gesetzt. Die qualitativ hochwertigen Dallmer-Duschrinnen mit passgenauer Verarbeitung und anerkanntem Design gehören seit Jahrzehnten zur Ausstattung moderner, anspruchsvoller Bäder. Jung Pumpen wiederum besetzt seit nahezu 100 Jahren den Bereich zuverlässiger Abwassertechnologie und hat mit der Produktmarke Plancofix bereits eine etablierte Bodenablaufpumpe am Markt.

„Wir haben mit Jung Pumpen einen Partner gefunden, der nicht nur die Pumpentechnologie beherrscht, sondern auch einen Kundenservice hat, der für diese Produkte deutschlandweiten Wartungs- und Reparaturservice abdeckt“, freut sich Geschäftsführerin Yvonne Dallmer auf die Markteinführung. Beide Unternehmen werden unabhängig voneinander die Produkte über den SHK-Großhandel vertreiben.



„Die Design- und Entwässerungskompetenz der Marke Dallmer für die Weiterentwicklung unserer Plancofix-Serie gewinnen zu können, war ein echter Glücksfall“, bestätigt Dr. Andreas Kämpf, Marketingleiter von Jung Pumpen. „Das technische Highlight ist die geringe Aufbauhöhe des Gehäuses mit 75 mm. Das eröffnet uns einen riesigen Anwendungsbereich im Altbau, wo der Bodenaufbau in der Regel sehr flach ist, aber dennoch stolperfreie Duschbereiche umgesetzt werden sollen.“

Weitere Informationen: www.dallmer.de/connect