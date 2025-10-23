23.10.2025  Stellenangebot Alle News von Dallmer

DALLMER sucht Dachdecker:in als technische:r Kundenberater:in im Innendienst (m/w/d)

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir im Rahmen einer Altersnachfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Dachdecker:in als technische:n Kundenberater:in im Innendienst (m/w/d).

Dafür suchen wir Sie:

  • Beratung mit Fachkompetenz: Sie beraten unsere Kunden – insbesondere Dachdecker, Bauunternehmen, Planer und Architekten - kompetent bei technischen Fragen rund um unsere Produkte.
  • Planung und Auslegung: Sie unterstützen bei der Planung und dem Einsatz unserer Entwässerungssysteme und bringen Ihr technisches Know-how gezielt ein.
  • Technische Lösungskonzepte: Für die technischen Anforderungen unserer Kunden entwickeln Sie passgenaue Lösungskonzepte.
  • Angebotserstellung und Vertriebsunterstützung: Sie unterstützen unseren Vertrieb mit der Erstellung individueller Angebote auf Basis von Kundenanfragen.
  • Schulung: Als technischer Fachexperte stehen Sie unseren Innen- und Außendienstmitarbeitenden als Ansprechpartner:in rund um das Thema Dachentwässerung zur Seite. 
  • Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachabteilungen zusammen.

Das bringen Sie mit:

  • Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im technischen oder handwerklichen Bereich (z. B. Dachdecker, Spengler, gerne auch Meister oder vergleichbare Qualifikation).
  • Sie bringen Erfahrungen in der Dachentwässerung, im Flachdachbereich oder im Bauhandwerk mit.
  • Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis und entwickeln mit Leidenschaft praktikable und effiziente Lösungen.
  • Sie können technische Inhalte in der Kommunikation mit unseren Kunden verständlich vermitteln.
  • Kenntnisse im Umgang mit MS Office, CAD und Planungssoftware runden Ihr Profil idealerweise ab.
  • Sie arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich und haben Freude an Teamarbeit.

Darauf dürfen Sie sich freuen:

  • Ein erfolgreiches inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien
  • Ein dynamisches Team mit Spaß an der gemeinsamen Sache
  • Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit und der Möglichkeit zum Home Office (2/5 Tagen)
  • Eine attraktive Vergütung nach Tarifen der IG Metall
  • Umfassende Sozialleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und betriebliche Altersvorsorge
  • Moderne Büroräume mit höhenverstellbaren Schreibtischen
  • Ein gutes Betriebsklima mit langjähriger Betriebszugehörigkeit und Mitarbeiteraktionen
  • Eine offene und positive Willkommenskultur mit einer umfassenden Einarbeitung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Unterlagen über unser online Stellenportal.

Dallmer GmbH + Co. KG
Frau Annette Dominik
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg                           
T + 49 2932 9616 – 2660
E annette.dominik(at)dallmer.de

