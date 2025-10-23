Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir im Rahmen einer Altersnachfolge zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Dachdecker:in als technische:n Kundenberater:in im Innendienst (m/w/d).

Dafür suchen wir Sie:

Beratung mit Fachkompetenz: Sie beraten unsere Kunden – insbesondere Dachdecker, Bauunternehmen, Planer und Architekten - kompetent bei technischen Fragen rund um unsere Produkte.

Planung und Auslegung: Sie unterstützen bei der Planung und dem Einsatz unserer Entwässerungssysteme und bringen Ihr technisches Know-how gezielt ein.

Technische Lösungskonzepte: Für die technischen Anforderungen unserer Kunden entwickeln Sie passgenaue Lösungskonzepte.

Angebotserstellung und Vertriebsunterstützung: Sie unterstützen unseren Vertrieb mit der Erstellung individueller Angebote auf Basis von Kundenanfragen.

Schulung: Als technischer Fachexperte stehen Sie unseren Innen- und Außendienstmitarbeitenden als Ansprechpartner:in rund um das Thema Dachentwässerung zur Seite.

Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachabteilungen zusammen.

Das bringen Sie mit:

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im technischen oder handwerklichen Bereich (z. B. Dachdecker, Spengler, gerne auch Meister oder vergleichbare Qualifikation).

Sie bringen Erfahrungen in der Dachentwässerung, im Flachdachbereich oder im Bauhandwerk mit.

Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis und entwickeln mit Leidenschaft praktikable und effiziente Lösungen.

Sie können technische Inhalte in der Kommunikation mit unseren Kunden verständlich vermitteln.

Kenntnisse im Umgang mit MS Office, CAD und Planungssoftware runden Ihr Profil idealerweise ab.

Sie arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich und haben Freude an Teamarbeit.

Darauf dürfen Sie sich freuen:

Ein erfolgreiches inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien

Ein dynamisches Team mit Spaß an der gemeinsamen Sache

Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit und der Möglichkeit zum Home Office (2/5 Tagen)

Eine attraktive Vergütung nach Tarifen der IG Metall

Umfassende Sozialleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und betriebliche Altersvorsorge

Moderne Büroräume mit höhenverstellbaren Schreibtischen

Ein gutes Betriebsklima mit langjähriger Betriebszugehörigkeit und Mitarbeiteraktionen

Eine offene und positive Willkommenskultur mit einer umfassenden Einarbeitung

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Unterlagen über unser online Stellenportal.

Dallmer GmbH + Co. KG

Frau Annette Dominik

Wiebelsheidestraße 25

59757 Arnsberg

T + 49 2932 9616 – 2660

E annette.dominik(at)dallmer.de