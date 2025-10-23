DALLMER sucht Dachdecker:in als technische:r Kundenberater:in im Innendienst (m/w/d)
Dafür suchen wir Sie:
- Beratung mit Fachkompetenz: Sie beraten unsere Kunden – insbesondere Dachdecker, Bauunternehmen, Planer und Architekten - kompetent bei technischen Fragen rund um unsere Produkte.
- Planung und Auslegung: Sie unterstützen bei der Planung und dem Einsatz unserer Entwässerungssysteme und bringen Ihr technisches Know-how gezielt ein.
- Technische Lösungskonzepte: Für die technischen Anforderungen unserer Kunden entwickeln Sie passgenaue Lösungskonzepte.
- Angebotserstellung und Vertriebsunterstützung: Sie unterstützen unseren Vertrieb mit der Erstellung individueller Angebote auf Basis von Kundenanfragen.
- Schulung: Als technischer Fachexperte stehen Sie unseren Innen- und Außendienstmitarbeitenden als Ansprechpartner:in rund um das Thema Dachentwässerung zur Seite.
- Zusammenarbeit: Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachabteilungen zusammen.
Das bringen Sie mit:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im technischen oder handwerklichen Bereich (z. B. Dachdecker, Spengler, gerne auch Meister oder vergleichbare Qualifikation).
- Sie bringen Erfahrungen in der Dachentwässerung, im Flachdachbereich oder im Bauhandwerk mit.
- Sie haben ein sehr gutes technisches Verständnis und entwickeln mit Leidenschaft praktikable und effiziente Lösungen.
- Sie können technische Inhalte in der Kommunikation mit unseren Kunden verständlich vermitteln.
- Kenntnisse im Umgang mit MS Office, CAD und Planungssoftware runden Ihr Profil idealerweise ab.
- Sie arbeiten strukturiert und eigenverantwortlich und haben Freude an Teamarbeit.
Darauf dürfen Sie sich freuen:
- Ein erfolgreiches inhabergeführtes Familienunternehmen mit flachen Hierarchien
- Ein dynamisches Team mit Spaß an der gemeinsamen Sache
- Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit und der Möglichkeit zum Home Office (2/5 Tagen)
- Eine attraktive Vergütung nach Tarifen der IG Metall
- Umfassende Sozialleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und betriebliche Altersvorsorge
- Moderne Büroräume mit höhenverstellbaren Schreibtischen
- Ein gutes Betriebsklima mit langjähriger Betriebszugehörigkeit und Mitarbeiteraktionen
- Eine offene und positive Willkommenskultur mit einer umfassenden Einarbeitung
Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Unterlagen über unser online Stellenportal.
Dallmer GmbH + Co. KG
Frau Annette Dominik
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
T + 49 2932 9616 – 2660
E annette.dominik(at)dallmer.de