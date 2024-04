DALLMER sucht Area Sales Manager:in (m/w/d)

Sie sind bereit für eine neue Herausforderung in einem innovativen Umfeld mit designstarken Produkten? Dann werden Sie Teil des Dallmer-Teams. Wir stellen Abläufe, Duschrinnen und andere Entwässerungslösungen her, die sich durch hohe Qualität und intelligente Technologie auszeichnen. Als familiengeführter Betrieb in vierter Generation legen wir Wert auf eine persönliche Atmosphäre und die langfristige Ausrichtung unserer Geschäfte – das bedeutet auch eine langfristige Perspektive für unsere Mitarbeiter:innen.