07.08.2025  Pressemeldung Alle News von Dallmer

DALLMER - Seminar: Architects‘ Sessions 26 - Museum Reinhard Ernst

Am 28.08.2025 um 16:00 - 23:00 Uhr im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden

Infos zur Live Session

Die Veranstalter

DALLMER bringt über 100 Jahre Erfahrung in der Entwässerungstechnik mit. Das Arnsberger Unternehmen hat sich u. a. mit seinen innovativen Ablaufsystemen für bodengleiche Duschen einen Namen gemacht. LAUFEN steht für exklusive Badausstattung und hat von Armaturen bis Waschtischen alles im Programm. Den richtigen Rahmen für exklusive Badgestaltung setzen FIANDRE und PROLICHT. Während FIANDRE nachhaltige Feinsteinzeugfliesen für Wand, Boden und Mobiliar anbietet, sorgt PROLICHT mit durchdachten Beleuchtungslösungen für einen harmonischen Abschluss des Badkonzepts.

Veranstaltungsort

Das Museum Reinhard Ernst (mre) ist ein Werk des japanischen Architekten und Pritzker-Preisträgers Fumihiko Maki. Mit dem Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Ernst verwirklichte er seine Vision von einem Ort, der den Dialog zwischen Kunst, Architektur und Gesellschaft fördert. Fumihiko Maki entwarf das Gebäude als kubischen Baukörper, der auf einem gläsernen Erdgeschoss zu schweben scheint. In den lichtdurchflute-ten Räumen des Museums kommt die Kunst perfekt zur Geltung.

Das mre ist das letzte Museum von Fumihiko Maki, dessen einzigartige Formensprache Architekten, Künstler und Besucher gleichermaßen inspiriert.

Download Flyer

Datum

28.08.2025 um 16:00 - 23:00 Uhr

Adresse

Museum Reinhard Ernst
Wilhelmstraße 1
65185 Wiesbaden

Anmeldung

Programm der Live Session

  • 16:30 Uhr
    Einlass und Begrüßung
  • 17:00 Uhr
    Museumsführung
  • 18:00 Uhr
    Impulsvorträge der Partnerfirmen
    • Ralph Wagner von DALLMER: 
      Das neue Entwässerungssystem für fugenlose Designböden
    • Michael Spohr von FIANDRE:
      Nachhaltigkeit – Ein Unternehmen setzt neue Maßstäbe
    • David Ketzcher von LAUFEN:
      Bespoke – Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Projekte
    • Timo Horre von PROLICHT:
      Das Projekt macht das Produkt
  • 18:00 Uhr
    Keynote "Neue Praktiken des Re-Use", Jannes Wurps, Architekt BDA, GF blrm Architekt*innen GmbH, Hamburg
  • 19:30 Uhr
    Get-together mit gemeinsamem Abendessen und Getränken
Dallmer GmbH + Co. KG
Entwässerungssysteme
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland
Telefon:  02932 - 9616-0
www.dallmer.de
