Infos zur Live Session

Die Veranstalter

DALLMER bringt über 100 Jahre Erfahrung in der Entwässerungstechnik mit. Das Arnsberger Unternehmen hat sich u. a. mit seinen innovativen Ablaufsystemen für bodengleiche Duschen einen Namen gemacht. LAUFEN steht für exklusive Badausstattung und hat von Armaturen bis Waschtischen alles im Programm. Den richtigen Rahmen für exklusive Badgestaltung setzen FIANDRE und PROLICHT. Während FIANDRE nachhaltige Feinsteinzeugfliesen für Wand, Boden und Mobiliar anbietet, sorgt PROLICHT mit durchdachten Beleuchtungslösungen für einen harmonischen Abschluss des Badkonzepts.

Veranstaltungsort

Das Museum Reinhard Ernst (mre) ist ein Werk des japanischen Architekten und Pritzker-Preisträgers Fumihiko Maki. Mit dem Unternehmer und Kunstsammler Reinhard Ernst verwirklichte er seine Vision von einem Ort, der den Dialog zwischen Kunst, Architektur und Gesellschaft fördert. Fumihiko Maki entwarf das Gebäude als kubischen Baukörper, der auf einem gläsernen Erdgeschoss zu schweben scheint. In den lichtdurchflute-ten Räumen des Museums kommt die Kunst perfekt zur Geltung.

Das mre ist das letzte Museum von Fumihiko Maki, dessen einzigartige Formensprache Architekten, Künstler und Besucher gleichermaßen inspiriert.

Download Flyer

Datum

28.08.2025 um 16:00 - 23:00 Uhr

Adresse

Museum Reinhard Ernst

Wilhelmstraße 1

65185 Wiesbaden

Anmeldung

Programm der Live Session