Diese finden zum 34. Mal im Rahmen der Interior Design Week und begleitend zur internationalen Möbelmesse imm in Köln statt. Die drei Branchenpartner haben nicht nur in der Vergangenheit immer wieder partnerschaftlich zusammengearbeitet, sondern teilen auch eine tiefe Leidenschaft für Badarchitektur, Design und Innovation. Ihr gemeinsamer Auftritt bei den Passagen soll Architektur- und Designliebhabern eine Plattform bieten, um sich zu den aktuellen Trends und Innovationen im Baddesign zu informieren, Netzwerke zu bilden und Inspirationen zu erhalten.

Zentraler Anlaufpunkt für die Begegnung mit Dallmer, Laufen und Alape ist der Stoff-Pavillon Moeller, ein Architektur-Highlight der 1950er-Jahre. Das an der Hahnenstraße gelegene, denkmalgeschützte Gebäude wurde von dem Kölner Architekten Wilhelm Riphahn entworfen, der auch die Kölner Oper gestaltet hat. Die Besucher haben dort die Möglichkeit, täglich von 11 bis 20 Uhr im Rahmen einer Inspirationsreise in den „Lebensraum Bad“ einzutauchen, den die drei Unternehmen mit Installationen rund um das Design und die Architektur des Bades gestalten.

Architects’ Sessions und Vorträge von Wilhelm Riphahn

Außerdem finden vom 15. bis 17. Januar im Stoff-Pavillon jeweils zwischen 14:30 und 17 Uhr die 25. Architects’ Sessions statt. Dabei stellen Laufen, Dallmer sowie weitere Branchenpartner Ideen für fugenloses Baddesign, für nachhaltige und individuelle Bäder sowie neue Produktentwicklungen vor. Die Vorträge richten sich an Architekten und sind mit zwei Fortbildungspunkten bewertet. Ebenfalls im Stoff-Pavillon können vom 13. bis 15. Januar Vorträge zur Architektur von Wilhelm Riphahn besucht werden, samstags und sonntags jeweils um 17:30 Uhr, montags um 13 Uhr.

H.O.M.E. Haus 2024 und Partnerausstellungen

Am 16. Januar lädt Laufen um 18 Uhr zur Vorstellung des H.O.M.E. Haus 2024 ein. Frei von Restriktionen haben Jasper Architects eine Studie für ein Privathaus in 3D-Drucktechnologie entwickelt, zu dem auch drei Bäder von Laufen gehören. Martin Jasper stellt das Projekt vor, ab 19 Uhr kann das Haus in einer VR-Tour erkundet werden. Weitere Begegnungen mit der Schweizer Badmarke sind in den Partnerausstellungen bei Hasenkamp Bad Oase, Ultramarin Badinstallation und im Kartell Köln Flagship Store möglich.

Mehr zum Programm: dallmer.de/passagen