Ursprünglich vor 111 Jahren als Gravierwerkstatt gegründet ist Dallmer heute als Entwässerungsspezialist für viele Gebäude-Bereiche bekannt. Zum Produktsortiment des Arnsberger Familienunternehmens zählen neben Duschrinnen- und Bodenablaufsystemen noch Duschwannenabläufe und Siphons, Brand- und Schallschutzsysteme sowie Hof-, Keller-, Dach-, Parkdeck- und Balkonabläufe.

Im Jahr 2013 trennt Dallmer erstmals die Duschrinne vom Ablauf und ermöglicht dadurch die oberflächengeführte Entwässerung. Was als „CeraWall“ auf den Markt kam, hat sich unter dem Namen „DallFlex“ zu einer flexiblen Systemfamilie weiterentwickelt. Mit einer Vielzahl an kombinierbaren Ablaufgehäusen und Duschrinnen bietet DallFlex stilvolle und dabei einfach zu installierende Lösungen für nahezu jede bauliche Gegebenheit. Die neuesten Mitglieder der DallFlex-Familie sind die Duschrinne CeraFrame Liquid für dünnschichtige Spachtelsysteme und die Duschrinne Connect für Sanierungen in Bestandsimmobilien. Mit CeraFloor Select Duo kann außerdem die erste schwarze Edelstahl-Duschrinne in bis zu zwei Metern Länge mit hochwertiger PVD-Beschichtung realisiert werden.

Vorteile von Linien- auf Punktablauf übertragen

Nach demselben Funktionsprinzip wie die etablierte DallFlex-Duschrinnenfamilie bietet Dallmer mit DallDrain auch einen Punktablauf. Jedes Ablaufgehäuse dieses modularen Bodenablaufs ist mit einer Vielzahl an verschiedenen Aufsätzen kombinierbar und eröffnet so neue Gestaltungsmöglichkeiten in Bad, Spa und Keller. Mit der ColourCollection erhält die DallDrain-Systemfamilie ein farbiges Highlight: Roste in 16 verschiedenen Farben, die Akzente setzen oder eine architektonische Linie bis ins Detail perfektionieren.

Praktisch erweitert: Duschwannenabläufe und Siphons

Sein bewährtes ORIO-System hat der Arnsberger Entwässerungsspezialist mit dem Duschwannenablauf ORIO DallBox weiterentwickelt und um eine Dichtmanschette mit Flex-Element erweitert. Eine Lösung, die vor allem die Arbeit für Planer im Objektbau einfach, schnell und sicher macht. Auch in der Siphon-Familie gibt es immer wieder clevere Erweiterungen – wie für den raumsparenden Waschtisch-Möbel-Siphon 137: Die neue Gewindeverlängerung für Aufsatzwaschbecken gleicht den Abstand zwischen Waschtischanschluss und Siphon problemlos aus.

Einen Überblick über das Produktsortiment von Dallmer erhalten Sie unter dallmer.de/broschueren