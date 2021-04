Das Credo von Familienunternehmen Dallmer, derzeit in vierter Generation geführt, lautet: höchste Funktionalität, beste Materialqualität und ausgezeichnetes Design. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Dallmer ist der Spezialist für Entwässerungssysteme. Seit über 100 Jahren produziert das Familienunternehmen am Standort Arnsberg. Vom Zulieferer für haushaltsnahe Unternehmen entwickelte sich Dallmer innerhalb kürzester Zeit zu einem international ausgerichteten Profi für Entwässerungslösungen. Das Credo von Dallmer lautet: höchste Funktionalität, beste Materialqualität und ausgezeichnetes Design. Daher wird viel Wert auf die qualitativ hochwertige Hers tellung „Made in Germany“ gelegt. Damit Handwerker und Endkunden optimale Ergebnisse erhalten, prüfen die Dallmer Mitarbeiter jedes Produkt einzeln vor der Auslieferung. Mit dem Schwerpunkt auf Design-Duschrinnen und den zugehörigen Ablaufkörpern hat das Unternehmen maßgeblich die Gestaltung von gefliesten Duschbereichen verändert.

Diverse bauliche Gegebenheiten können mit den Systemen abgedeckt werden und es gibt eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten für ästhetisch geflieste Duschbereiche. Mit sicherem Trendgespür werden die Produkte u.a. nach aktuellen Farbtönen angepasst. So besteht für Architekten, Planer und Endkunden ein Höchstmaß an Gestaltungsspielraum für das Bad-Design.

„Kurze Wege, große Flexibilität, ein fester Zusammenhalt sowie die stetige Investition in modernste Maschinen zeichnen das Familienunternehmen aus“, sagt Harry Bauermeister, Geschäftsführer Dallmer GmbH + Co. KG. Das sind Vorteile, die gerade in den unruhigen Zeiten der Pandemie deutlich werden. Dallmer hat in dieser Situation früh gehandelt und sie bisher sehr gut gemeistert.

Darüber hinaus hat das Unternehmen in die Zukunft investiert: Neue Mitarbeiter wurden eingestellt und neue, digitale Formate sowie ein Web-Studio eingerichtet. Die Online-Formate „Dallmer Sessions“ dienen dazu, auch nach der Pandemie flexibel erreichbar zu sein und Produktvorstellungen von überall auf der Welt miterleben zu können. Zudem werden neue Maschinen nach und nach in der Dallmer Produktion installiert. „Die Spritzgießmaschinen sind eine Investition für die Zukunft. Mit ihnen sind wir effizienter und vor allem nachhaltiger, denn sie benötigen deutlich weniger Energie als die alten Geräte“, so Johannes Dallmer, geschäftsführender Gesellschafter Dallmer GmbH + Co. KG.

Während der Corona-Zeit hat Dallmer ein neues Produktprogramm auf den Markt gebracht: das Bodenablaufsystem DallDrain. Für 2021 sind viele weitere Produktinnovationen geplant.

„Mit unserem Verständnis, Aufgaben und Herausforderungen zu lösen, haben wir es als Unternehmen gemeinsam geschafft, die Situation verantwortungsvoll zu meistern. Wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert und neue Erfahrungen gemacht sowie Herausforderungen bewältigt. Wir sind stolz auf die Geduld, den Fleiß und die Stärke unserer Mitarbeiter und sehen den Erfolg als Bestätigung für die erbrachte Leistung. Damit schauen wir mutig in die Zukunft, um diese bewusst zu formen und konstant unseren Weg weiterzugehen. Dabei folgen wir seit jeher dem Selbstverständnis, die Produkte mit hohem Anspruch für unterschiedliche Bedürfnisse der Anwender sowie Kunden zu entwickeln und zu produzieren. Es ist die Leidenschaft zum Detail, die uns antreibt“, so Yvonne Dallmer, Geschäftsführerin Dallmer GmbH + Co. KG.

