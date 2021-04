Als Entwässerungsspezialist hat Dallmer verschiedene Lösungen in seinem Produktportfolio. Eine Neuerung für Badezimmer ist der Duschwannenablauf ORIO DallBox. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Als Entwässerungsspezialist hat Dallmer verschiedene Lösungen, die Wasser aus unterschiedlichen Gebäudebereichen ableiten, in seinem Produktportfolio. Eine Neuerung für Badezimmer ist der Duschwannenablauf ORIO DallBox. Er ist eine Weiterentwicklung des bewährten Dallmer ORIO-Systems, welches nun um eine Dichtmanschette mit Flex-Element erweitert worden ist. Dadurch entstehen viele Vorteile hinsichtlich Wartung sowie Revisions- und Ausgleichsmöglichkeiten. Das Arnsberger Familienunternehmen stellt die Produktneuheit ORIO DallBox, die in flachen Mineralguss-Duschwannen zum Einsatz kommt, erstmals auf der ISH digital 2021 vor. Die komplette ORIO DallBox ist ab Frühsommer 2021 in zwei Ausführungen erhältlich.

Der neue Duschwannenablauf ORIO DallBox von Dallmer ist für Mineralguss-Duschwannen mit direkter Auflage auf dem Estrich, also ohne Gestell, geeignet. Eine Lösung, die vor allem die Arbeit für Planer im Objektbau einfach, schnell und sicher macht. Das neue, elastische Flex-Element ist dabei das zentrale Bauteil des Duschwannenablaufs. Es kompensiert seitliche Abweichungen durch Maßungenauigkeiten zwischen Ablaufgehäuse und Duschwanne um bis zu 2 cm von der Mitte aus in jede horizontale Richtung. Durch den Klickmechanismus wird das Flex-Element in die Einheit Schraubventil plus Anschlussmutter geklickt und das System ist dicht sowie sicher. Das Flex-Element kann zur nachträglichen Kontrolle von Feuchtigkeitsbildung unterhalb der Duschwanne leicht von der Verbindung gelöst werden. Gemäß DIN 18534 wird die angespritzte, faltenfreie Dichtmanschette in die Verbundabdichtung eingearbeitet. Eine einfache Montage der ORIO DallBox ist unter anderem durch die schallentkoppelten, höhenverstellbaren Montagefüße gegeben.

Sicher und sauber

Der Duschwannenablauf ORIO DallBox von Dallmer ist mit seiner Verpackung nach den jeweiligen Bauphasen konzipiert. Dadurch sind die Schnittstellen zwischen den Gewerken klar definiert und die Abstimmung gelingt leichter. Der komplett herausnehmbare zweiteilige Geruchsverschluss lässt sich einfach reinigen und gewährleistet eine optimale Hygiene sowie freien Zugang zur Abwasserleitung. Für den optischen Abschluss stehen zwei Abdeckhauben im System zur Verfügung: Edelstahl und Kunststoff verchromt.

Die ORIO DallBox ist ab Frühsommer 2021 lieferbar.