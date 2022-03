Pressemeldung

Auf der IFH-Intherm in Nürnberg zeigt Dallmer erstmals live auf einer SHK-Messe das noch junge Bodenablaufsystem DallDrain für die Punktentwässerung. Hingucker werden die 16 farbigen Duschroste der DallDrain ColourCollection sein, die gekonnt Akzente in jedem Bad setzen. Dazu bringt der Arnsberger Entwässerungsspezialist noch weitere Neuheiten für sein DallDrain-System mit nach Nürnberg – Halle 7A Stand 205.

Praktische Systemergänzung: mechanischer Geruchsverschluss

Bei Sanierungen sind oft nur flache Aufbauten möglich. Daraus resultiert die Nachfrage nach sehr flachen Bodenabläufen wie dem DallDrain Plan von Dallmer. Die geringe Höhe geht jedoch immer zu Lasten der Wasservorlage des Geruchsverschlusses, sodass dieser schnell austrocknet und nicht mehr vor Gerüchen aus der Kanalisation schützt. Eine praktische Lösung ist der neue mechanische Geruchsverschluss. Auf Basis eines magnetischen Schließmechanismus funktioniert dieser im trockenen Zustand und verhindert so sicher Geruchsbelästigungen. Er eignet sich daher auch gut für Objekte wie Ferienwohnungen, die nicht regelmäßig genutzt werden.



CeraDrain: bewährte Technik mit neuen Funktionen

Das Produkt ändert sich, der Name bleibt: CeraDrain. Der beliebte Bodenablauf von Dallmer kommt in Reihenduschanlagen, Schwimmbädern, Krankenhäusern und vielen anderen Objekten zum Einsatz. Nämlich dort, wo es um Stabilität und optimale Integration des Bodenablaufs in den Baukörper geht. Installateur:innen können sich weiterhin auf bekannte Features wie den Polymerbetonkragen inklusive Bewehrungsmatte verlassen. Kombiniert wird die bewährte Technik jetzt noch mit den Vorteilen des DallDrain-Systems. Dazu zählt vor allem die einklickbare Dichtmanschette zur sauberen Integration in die normgerechte Abdichtung. Ein besonderes neues Feature sind die schallentkoppelten Stellfüße, die sich innerhalb der Bewehrungsmatte frei positionieren lassen. So kommt man anderen Leitungen nicht in die Quere und kann den CeraDrain-Ablauf geschützt vor den Folgegewerken fixieren.

