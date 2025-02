Die neuen Bitumenmanschetten von Dallmer schützen das Bauwerk zuverlässig vor aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit. Als Zubehörartikel innerhalb der DallDrain-Familie in den Nennweiten DN 50 und DN 100 kommen sie überall dort zum Einsatz, wo ein Schutz gegen Kapillarfeuchtigkeit am Bodenablauf im Bereich von erdberührten Bauteilen erforderlich ist.

Herausforderung bei der Umsetzung

In vielen Fällen wird die zur Abdichtung benötigte Bitumenbahn mit einem Klemmflansch fest an den Ablaufkörper angebracht. Dadurch müssen die Abläufe in die Bodenplatte eingelassen werden, damit die Abdichtung flächenbündig und ohne Hohlräume ausgeführt werden kann.

Für diese Ausführung gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Nachträgliches Einstemmen: Dabei wird die Bodenplatte später manuell bearbeitet, was mit erheblichem Zeit- und Kraftaufwand verbunden ist. 2. Vorplanung von Aussparungen: Hierbei werden bereits bei der Planung Bereiche freigelassen, die später vergossen werden. Allerdings führt dies zu zusätzlichen Arbeitsschritten wie Koordinationsaufwand der Gewerke und Fahrten zur Baustelle. Beide Varianten bringen erhöhten Aufwand mit sich.

Die Lösung: einfach, sicher und zeitsparend

Durch die neuen Bitumenmanschetten von Dallmer müssen die Ablaufgehäuse nicht mehr in die Betonplatte eingearbeitet werden. Dadurch entfällt erhöhter Planungsaufwand und zusätzliche Arbeitsschritte wie Stemmarbeiten, das Einschalen von Aussparungen und das spätere Ausgießen. Zudem sind sie in wenigen Schritten montiert: Ein großes Plus ist die im Bauschutzdeckel integrierte Positionierhilfe. Sie ermöglicht eine einfache und schnelle Ausrichtung der montagefertigen Manschette an der Installationsstelle und definiert eine klare Trennung zwischen den ausführenden Gewerken. Durch die korrekte Auflage der Bitumenmanschette auf der Bodenplatte wird vermieden, dass Hohlräume innerhalb der Abdichtung entstehen. Der Ablaufkörper ist ebenfalls leicht zu installieren, da dieser direkt in das Abwasserrohr eingesteckt wird. Zudem überzeugt das System durch eine flexible Höhenausrichtung und einen geringen Aufbau.

Schutz während der Bauphase und danach

Weiterer Vorteil: Die Manschetten und Bodenabläufe werden erst dann installiert, wenn sie wirklich benötigt werden. Dies garantiert einen optimalen Schutz der Bauwerksabdichtung vor Verschmutzung und Beschädigung während der Bauphase. Zusätzlich werden Stolperkanten durch zu früh installierte Ablaufgehäuse vermieden. Die Dichtmanschetten sorgen gemäß DIN 18533 für eine zuverlässige Abdichtung gegen die aufsteigende Kapillarfeuchtigkeit. Während des Aufschweißens der Bitumenmanschette schützt der Bauschutzdeckel die Lippendichtung und das Abwasserrohr vor Hitzeeinwirkung und Verschmutzung. Auch nachträglich können Bodenabläufe ausgetauscht werden, ohne die Bauwerksabdichtung zu beschädigen.

Weitere Informationen: dallmer.de/bitumenmanschette

Video: So funktioniert die neue Bitumenmanschette von Dallmer