Innovative Entwässerungslösungen zur Messe BAU

„Wir freuen uns schon sehr auf die BAU – vor allem auf den Austausch mit Architekten, Planern und allen, die sich für neue Trends, Techniken und Materialien interessieren“, so Yvonne Dallmer, Geschäftsführerin der Dallmer GmbH + Co. KG. Unter dem Messemotto „Gemeinsam machen wir Entwässerung einfach“ betont das Unternehmen seine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und stellt sich als verlässlicher Entwässerungsspezialist – vom Dach übers Bad bis in den Keller – dar. Auf 100 Quadratmetern Standfläche präsentiert Dallmer seine neuesten Produkte und lädt im Inspirationsbereich dazu ein, die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Entwässerungslösungen immersiv zu erleben. Wasser als zentrales Element spiegelt dabei die Bedeutung einer funktionalen und ästhetischen Entwässerung wider und schafft eine Atmosphäre, die den Austausch unter den Besuchern fördert. Der Arnsberger Entwässerungsspezialist wird in München mehrere Neuheiten zeigen, darunter eine neue befliesbare Duschrinne, die Freiraum für frische Akzente im nachhaltigen Baddesign setzt. Zudem präsentiert Dallmer praxisnahe Lösungen für effektiven Feuchtigkeitsschutz und zuverlässigen Brandschutz.

Befliesbare Duschrinne ermöglicht Gestaltungsfreiheit in Planung und Umsetzung

Dünnere Fliesen für ein nachhaltiges Baddesign liegen im Trend. Auf diese Entwicklung hat Dallmer mit der neuen befliesbaren Duschrinne CeraFloor Individual Neo reagiert. Sie eignet sich perfekt für eine große Auswahl an Fliesen- und Keramikbelägen sowie Naturstein. Mit ihrem minimalistischen Look integriert sie sich homogen und nahezu unsichtbar in die Duschfläche. Funktion und Design verschmelzen hier auf besonders elegante Weise. Das Resultat: ein barrierefreier Duschplatz mit neuen Gestaltungsmöglichkeiten und gewohnt hoher Dallmer Qualität. Installateure profitieren zudem von der optimierten Technik, die die Rinne einfach montierbar macht. CeraFloor Individual Neo ist Teil der bewährten und durchdachten DallFlex-Duschrinnenfamilie. Diese ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten sowie eine einfache und gründliche Reinigung.

Bitumenmanschetten zum Schutz vor aufsteigender Bodenfeuchtigkeit

Auch in der DallDrain-Familie für die Punktentwässerung gibt es Neues zu berichten: Die neuen Bitumenmanschetten schützen das Bauwerk zuverlässig vor aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit. Als Zubehörartikel in den Nennweiten DN 50 und DN 100 kommen sie überall dort zum Einsatz, wo ein zusätzlicher Feuchtigkeitsschutz durch einen Bodenablauf in der Bodenplatte erforderlich ist.

Die einfache Positionierung der Bitumenmanschette an der Installationsstelle ermöglicht eine schnelle Montage. Fotos: Dallmer GmbH + Co. KG

Besonders praktisch und zeitsparend: Die Ablaufgehäuse müssen nicht mehr in die Betonplatte eingestemmt und eingearbeitet werden. Dadurch entfallen zusätzliche Arbeitsgänge wie das Einschalen von Aussparungen und das spätere Ausgießen. Dank der einfachen Positionierung der Bitumenmanschette an der Installationsstelle ist die Montage schnell und definiert eine klare Gewerketrennung von Dachdecker und Installateur. Die Bitumenmanschette ist werkseitig installationsfertig. Weiterer Vorteil: Die Manschetten werden erst dann installiert, wenn sie wirklich benötigt werden. Dies garantiert einen optimalen Schutz vor Beschädigung der Manschette während der Bauphase.

Dallmer Brandschutzelemente: einfache Montage, höchste Sicherheit

Bricht ein Feuer aus, können sich Flammen, Rauch und Hitze sehr schnell über die Abwasserleitungen ausbreiten und so auch weitere Etagen in Brand setzen. Daher werden an den Brandschutz in öffentlichen Gebäuden oder in Wohnanlagen besondere Anforderungen an senkrechte Ablaufgehäuse gestellt. Die Lösung für einen bestmöglichen Brandschutz im Entwässerungsbereich bieten die neuen Dallmer Brandschutzelemente. Sie erfüllen alle erforderlichen Voraussetzungen und Feuerwiderstandsklassen. Ein großer Vorteil ist, dass sie komplett installationsfertig sind. So ist kein zusätzliches Material wie Mörtel oder Dichtband mehr nötig. Weiteres Plus: Die Brandschutzelemente sind im Sortiment DallDrain und DallFlex rohrunabhängig und können direkt an jedes Ablaufgehäuse angeschlossen werden. Auch eine nachträgliche Montage ist möglich.

Funktionsweise Brandschutzelement

1. Feuer erwärmt den im Brandfall aufschäumenden Baustoff (Dämmschichtbildner)

2. Deckendurchführung wird verschlossen Fotos: Dallmer GmbH + Co. KG

Das Messeteam von Dallmer freut sich darauf, Ihnen persönlich und zum Anfassen die neuen Dallmer Produkte vorzustellen.

