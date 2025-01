Wer kennt das nicht: Um die ersehnte Dusche zu genießen, muss man erst das Bein anheben, um über die Einstiegskante zu gelangen. Mit einer barrierefreien Dusche wird der Einstieg nicht nur bequemer und sicherer, sondern der Duschbereich auch großzügiger. Gleichzeitig sorgt man mit einer bodengleichen Dusche für eine Zukunft vor, in der man nicht mehr problemlos über eine Barriere in die Duschfläche ein- oder aussteigen kann.

Bisher erforderte der nachträgliche Einbau einer bodenebenen Dusche im Gebäudebestand oft Eingriffe in das Rohrsystem. Denn bei der Realisierung einer bodenebenen Dusche im Bestand liegt der geplante Bodenablauf häufig unterhalb der vorhandenen Abwasserleitung. Eine Schwerkraftentwässerung ist oft nur mit erhöhtem Aufwand möglich.

Aufwändige Strangsanierung adé

Die Connect-Aktiventwässerung von Dallmer und Jung Pumpen bietet die Lösung für das Gefälle-Problem und erspart eine aufwändige Strangsanierung. Die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect ist mit nur 75 mm Aufbauhöhe ein extrem flacher Bodenablauf mit integrierter Pumpe. Diese befördert das Duschwasser automatisch in das oft höher liegende Abwasserrohr. Der sehr leise Pumpmechanismus erfüllt mit nur circa 27 dBA alle VDE-Sicherheitsstandards. Auch höheren Belastungen wie durch einen Rollstuhl hält der Ablauf stand.

12 Duschrinnenlösungen für Wand und Fläche

Mit der Connect-Aktiventwässerung schließt Dallmer eine wichtige Lücke in der DallFlex-Familie. Der innovative Ablaufkörper mit integrierter Pumpe ist mit insgesamt 12 Duschrinnenlösungen aus der DallFlex-Familie kombinierbar. Diese können sowohl an der Wand als auch in der Fläche positioniert werden. Sie sind unter den Namen CeraFloor-, CeraWall- und CeraFrame Connect erhältlich. Dabei können Bauherr:innen zwischen Edelstahl matt, befliesbar oder PVD-beschichtet in den Farben Schwarz, Rotgold oder Messing wählen.

Geliefert wird die Bodenablaufpumpe Plancofix Connect mit einer einklickbaren Dichtmanschette, die sich bereits in der DallFlex-Familie bei der fachgerechten Ausführung der Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 bewährt hat.

Weitere Informationen: dallmer.de/connect