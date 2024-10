Auf höhere Bodenaufbauten im Neubaubereich hat Dallmer mit dem Ablaufgehäuse: DallFlex 115 für 115 mm Bauhöhe reagiert. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Dies hat zwei Gründe: erstens die veränderten Baustandards und zweitens die gesetzlichen Vorgaben zur Energieeinsparung. Denn aktuell müssen höhere Dämmpakete eingesetzt werden. Der Arnsberger Entwässerungsspezialist Dallmer hat innerhalb seiner DallFlex-Duschrinnenfamilie mit einem höheren Ablaufgehäuse reagiert: DallFlex 115 für 115 mm Bauhöhe. Dieses erfüllt alle Normen im Bereich der bodengleichen Duschen und bietet dadurch bestmögliche Sicherheit. Folgende Normen deckt DallFlex 115 ab: DIN 18534: Abdichtungsnorm, DIN 18560-2: Estrichnorm, DIN EN 1253: Prüfnorm für den Bodenablauf, DIN 4109 und VDI 4100: Normen für den Schallschutz. Gleichzeitig punktet der Turboablauf DallFlex 115 mit einer höheren Ablaufleistung von bis zu 1,10 l/s bei einer Anstauhöhe von 20 mm. Die flexiblen Montagefüßen lassen sich auf eine Höhe von bis zu 250 mm verstellen.

30 Minuten Zeitersparnis beim Dämmen

Zusätzlich können Anwender 30 Minuten beim Dämmen sparen. Denn mit dem Schallschutzelement DallFlex 115 können sie die Dämmung direkt anbinden – ohne zeitaufwändiges Schneiden und Unterfüttern. Ein weiteres Plus vor allem bei größeren Projekten: Die gerade Kante des Schallschutzelements stellt sicher, dass die Schnittstelle zwischen Sanitärinstallateur und Estrichleger sauber geregelt ist. Als Zubehörteil wird das Schallschutzelement einfach zum Ablaufgehäuse DallFlex 115 dazu bestellt.

Dallmer bietet verschiedene Varianten des DallFlex-Ablaufgehäuses an, so dass für jede Einbausituation das Richtige dabei ist: Für den Neubau stehen Bodenabläufe für Aufbauhöhen ab 90 mm und 115 mm zur Verfügung. Für Sanierungen kann der Entwässerungsspezialist niedrigere Aufbauhöhen ab 30 mm und 65 mm abdecken. Als Baukastensystem ist DallFlex immer nach dem gleichen Prinzip angelegt. Dadurch bietet es maximale Verarbeitungssicherheit. Neben dem DallFlex-Ablaufgehäuse gehören zur DallFlex-Systemfamilie 10 Rinnen, die unterschiedliche Design- und Budgetvorstellungen bedienen. Ob Wand oder Fläche, ob sichtbarer Akzent oder unsichtbare Lösung, ob farbig, befliesbar oder für dünnschichtige Designböden – die DallFlex-Duschrinnen eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Badgestaltung.

Mehr Infos unter dallmer.de/dallflex