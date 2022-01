Pressemeldung

Auf der IFH/Intherm 2022 in Nürnberg präsentiert Daikin sein umfassendes Produktportfolio an Wärmepumpen, Split-Klimageräten sowie Lüftungslösungen für Wohnhäuser und kleinere Gewerbegebäude. Darunter auch zahlreiche Produktneuheiten wie die Daikin Altherma 3 H MT und das neue Split-Klimagerät Daikin Emura. „Die Präsenz auf der IFH/Intherm sowie dann im September 2022 auf der SHK Essen ist für uns sehr wichtig. So sind wir auf beiden Messen mit einem größeren Stand vertreten und werden uns auch von Produktseite her breiter präsentieren, als in den Jahren zuvor“, so Michael Spork, Vertriebsleiter Heiztechnik bei Daikin.

Neue Wärmepumpen für unterschiedliche Ansprüche

Unter anderem werden zwei neue Daikin Altherma Luft-Wasser-Wärmepumpen vorgestellt:

Die neue Niedertemperatur-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R, die mit einem neu gestalteten Außengerät in den Leistungsklassen 11 - 16 kW auf den Markt kommt. Die Daikin Altherma 3 R ist das weltweit erste Split-Gerät mit hoher Leistung und dem Kältemittel R-32, das neben der Heizung und der Warmwasserbereitung auch die Kühlung übernimmt.

Die Daikin Altherma 3 H MT, die die ideale Lösung ist sowohl für den Tausch von Gas- und Ölheizgeräten in Altbauten als auch für die Installation in Neubauten, in denen Vorlauftemperaturen von bis zu 65 °C ausreichend sind. Die in Hydrosplit-Bauweise konzipierte Wärmepumpe ist einfach und ohne Kälteschein zu installieren. Die neue Wärmepumpe weist eine saisonale Effizienz von A+++ sowie einen COP bis 5,1 (7 °C / 35 °C) auf. Durch die Betriebsweise Heizen und Kühlen bietet die Daikin Altherma 3 H MT ganzjährigen Komfort in den Baugrößen 8, 10 und 12.

Testsieger Split-Klimageräte Emura mit neuer Farbe und Baugröße

Das von der Stiftung Warentest 2021 zum Testsieger erklärte Split-Klimagerät Emura (test 6/2021) ist ab April 2022 mit einer neuen Baugröße 42 sowie in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich. Die unterschiedlichen Farbtöne sind dabei in der Ausführung Matt verfügbar und sorgen so für ein besonders modernes und schlichtes Design. Das Split-Klimagerät ist mit einem Heat Boost Modus ausgestattet und liefert beste Luftqualität dank Flash Streamer, photokatalytischem Titan-Apatit Filter sowie Silberallergen- und Luftfilter.

Auf der IFH/Intherm 2022 präsentiert Daikin auch den Daikin Wärmepumpen-Konvektor, einen neuen Daikin Luftreiniger und Regelungssysteme, die das umfassende Portfolio komplettieren.

Besuchen Sie Daikin auf der IFH/Intherm in Nürnberg vom 26. - 29. April 2022 in Halle 3A, Stand 3A.003

Die SHK Essen wurde auf den 6. - 9. September 2022 verschoben.