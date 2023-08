Die Frigotechnik Handels-GmbH und Daikin Airconditioning Germany GmbH bauen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit erneut aus: Neben den Daikin Produktbereichen Gewerbekälte und Heizungstechnik, bietet Frigotechnik ab sofort auch die Produktserien Split und Sky Air von Daikin an.

Frigotechnik, führender Großhandel für Kälte- und Klimatechnik, und Daikin, Marktführer für Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik, gehen im Bereich Gewerbekälte und Daikin Wärmepumpen bereits seit 2020 gemeinsame Wege auf dem deutschen Markt. Mit den nun ergänzten Produktbereichen Split und Sky Air bietet Frigotechnik künftig ein umfangreiches Geräteportfolio einer starken Marke wie Daikin an. „Wir freuen uns sehr, dass Frigotechnik seinen Kunden jetzt ein noch breiteres Daikin Produktportfolio anbietet. Mit Frigotechnik haben wir einen starken Vertriebspartner an unserer Seite. Zusammen garantieren wir eine schnelle Verfügbarkeit und eine verstärkte Kundennähe“, sagt Harald Kothe, Daikin Vertriebsleiter DX. Auch Frigotechnik ist mit dem Ausbau der Zusammenarbeit sehr zufrieden: „Das Vertrauen unserer Kunden in qualitativ hochwertige Produkte bestärkt uns darin, unsere Markenstrategie zu intensivieren, die auf einer zuverlässigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit etablierten Marktführern aufbaut", betont Imre Tessenyi, Geschäftsführung der Frigotechnik Handels-GmbH.

Der Schwerpunkt der neu aufgenommenen Produktbereiche liegt auf hochwertigen und energieeffizienten Split-Geräten und Multi-Split-Geräten mit modernem Design wie Daikin Emura und Daikin Perfera, beide Testsieger der Stiftung Warentest, sowie Daikin Stylish. Im aktuellen Klimagerätetest der Stiftung Warentest (test 5/2023) belegt das Wandgerät Daikin Emura 3 den ersten Platz, dicht gefolgt vom Wandgerät Daikin Perfera. Das Klimagerät Daikin Perfera wurde bereits 2022 zum Testsieger ernannt. Beide Geräte schnitten mit dem Stiftung Wartentest Qualitätsurteil „gut“ (2,0) ab und in der Kategorie „Umwelteigenschaften“ als einzige der sechs getesteten Geräte mit „sehr gut“ ausgezeichnet.

Sky Air ist die branchenweit führende Produktpalette von Daikin für kleinere gewerbliche Anwendungen, wie Restaurants, Bäckereien, Shops und Tankstellen sowie Technikraumkühlung. Auch hier ermöglicht eine große Auswahl an Innengeräten stets eine umfassende Komfortlösung für Heizen und Kühlen aus einer Hand.