DAIKIN sucht Technischer Berater (m/w/d) Wärmepumpen & Heizungsanlagen Güglingen, Düsseldorf (Bochum), Stuttgart

Und jetzt sind Sie gefragt: Wärmepumpen und Heizungsanlagen kennen Sie „aus dem FF“? Sie haben Spaß daran, diese Technik auch Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern näherzubringen? Ihr Know-how halten Sie stets up-to-date und Sie übernehmen gerne Verantwortung? Perfekt!

Dann werden Sie Teil unseres internationalen und zugleich familiären Teams als Technischer Berater (m/w/d) Wärmepumpen & Heizungsanlagen in Güglingen oder in unserem Regionalbüro Düsseldorf (Bochum) oder in unserem Regionalbüro Stuttgart.

Unser Angebot an Sie

Sehr gute Work-Life Balance durch die genaue Zeiterfassung und Freizeitausgleich mit bis zu 20 Gleittagen im Jahr durch ein Gleitzeitkonto

30 Tage Urlaub, plus extra Urlaubstage an Heiligabend und Silvester

Möglichkeit für mobiles Arbeiten von bis zu 2 Tagen pro Woche

Flexible Arbeitszeiten

Fundierte Einarbeitung, großes Vertrauen und viel Raum für Eigeninitiative

Interessante Weiterbildungsangebote und geförderte persönliche Weiterentwicklung

Attraktives, leistungsorientiertes Gehalt plus Zusatzleistungen

Corporate Benefits bei bekannten Marken und eine Benefits-Karte mit einem monatlichen Budget von 44 €

Fahrradleasing mit dem JobRad

Kostenlose Getränke und Kaffee im Büro

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung als Mechatroniker-Kältetechniker oder Kälteanlagenbaumeister, alternativ abgeschlossene Ausbildung als Anlagenmechaniker, Elektriker oder Heizungsbauer

Mehrere Jahre relevante Berufserfahrung wünschenswert

Selbstständige, strukturierte und kollegiale Arbeitsweise

Kommunikationsstärke, Belastbarkeit und Stressresistenz

Talent für die leicht verständliche Vermittlung komplexer Inhalte

Gute MS-Office-Kenntnisse

Ihre Aufgaben

Experte im Bereich Wärmepumpen und Heizungsanlagen

Beratung von Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen hinsichtlich technischen Fragestellungen im Bereich Wärmepumpen und Heizungsanlagen

Erstellung von hydraulischen/elektrischen Serviceanleitungen

Planung und Durchführung von technischen Kundenschulungen

IHR WEG ZU UNS

Sie möchten gerne als Technischer Berater (m/w/d) Wärmepumpen und Heizungsanlagen an unserem Standort Güglingen oder Düsseldorf (Bochum) oder Stuttgart Ihr Potenzial entfalten und weiterentwickeln? Dann schicken Sie uns einfach Ihren Lebenslauf, Ihre Arbeitszeugnisse und erzählen uns, warum Sie die/der Richtige für DAIKIN sind. Nennen Sie dabei bitte auch Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren möglichen Starttermin sowie den Referenzcode GÜ-14

Ganz direkt per Mail an bewerbung(at)daikin.de – Louisa Müller freut sich schon jetzt auf Ihre Bewerbung.

Bewerben Sie sich jetzt!