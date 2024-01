Das Messejahr 2024 startet für Daikin mit der SHK+E Essen und der IFH/Intherm Nürnberg: Auf beiden Messen präsentiert das Unternehmen sein vielfältiges und nachhaltiges Produktportfolio an Wärmepumpen, Split-Klimageräten und Lüftungslösungen für kleinere Gewerbegebäude und Wohnräume sowie digitale Servicelösungen. Darunter auch Produktneuheiten wie Daikin Altherma 4, Daikin Nepura und ein neues Trainingsprogramm für Installateure.

Mit seinem breiten Produktportfolio an Wärmepumpen, das auf den Frühjahrsmessen komplett vorgestellt wird, bedient Daikin unterschiedlichste Ansprüche. Die Daikin Altherma 4 mit dem Kältemittel R290 ist die nächste Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpen und kommt im Herbst 2024 auf den Markt. Das Hauptmerkmal dieser Serie ist ein besonders niedrigerer Schallpegel. Mit Wassertemperaturen von bis zu 70 Grad ist die Wärmepumpe geeignet für den Einsatz in Bestandsgebäuden oder großen Neubauten.

Neues Trainingsprogramm für Installateure

Die Markteinführung der Daikin Altherma 4 begleitet Daikin mit der Etablierung des neuen Schulungsprogramms „Stand by Me - Certified Partner“. Wie bei anderen Kältemitteln wird Daikin auch bei Daikin Altherma Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die den gesamten Lebenszyklus der Geräte berücksichtigen. Dazu gehört unter anderem auch die besondere Schulung der Installationsbetriebe für den Umgang mit R290. Hierfür bildet das Trainingsprogramm „Stand by Me - Certified Partner“ die Grundlage, das die Professionalität, Qualität und Sicherheit der Installateure in der Handhabung mit R290 in den Mittelpunkt stellt.

Neue Cold Region Serie Nepura für zuverlässiges Heizen bis -30 °C Außentemperatur

Neben dem von der Stiftung Warentest in 2023 zum Testsieger ausgezeichneten Split-Klimageräten Daikin Emura 3, präsentiert Daikin mit Nepura die neue Cold Region Serie auf den Messen. Mit dieser Luft-Luft-Wärmepumpenserie bietet Daikin eine zuverlässige Heizlösung, die für einen Betrieb bis zu -30°C Außentemperatur ausgelegt ist und Effizienzwerte von bis zu A+++ beim Heizen bietet. Möglich wird dies durch den speziellen Aufbau der Außengeräte. Der frei hängende Wärmetauscher und das Gerätedesign ermöglichen auch bei extremen Witterungsbedingungen herausragende Energieeffizienz-Werte. Die Daikin Nepura Serie umfasst 5 verschiedene Geräte Serien, die speziell fürs Heizen ausgelegt sind.

Auf den Frühjahrsmessen 2024 präsentiert Daikin auch einen neuen Luftreiniger, digitale Tools (Regelungssysteme und Auslegungssoftware), Außengeräte der Multi+ Split-Geräteserie sowie die Kompaktlüftungsgeräte-Serien Modular T und Modular L für dezentrale Anwendungen, die das umfassende Daikin Portfolio komplettieren.

Wir freuen uns über Ihren Besuch am Daikin Stand: