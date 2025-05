Das Wandgerät Daikin Perfera (Modell FTXM35A + RXM35A) wurde im aktuellen Split-Klimageräte-Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 06/2025) als einer der beiden Testsieger unter den Geräten mit 3,5 kW Kühlleistung ausgezeichnet. Sie erhielt das Qualitätsurteil GUT (2,2) und liegt damit an der Spitze des Testfelds. Getestet wurden insgesamt sieben neue Split-Klimageräte.

Besonders hervorgehoben wurden die hohe Energieeffizienz beim Kühlen und Heizen, die solide Luftverteilung sowie die insgesamt gute Umweltbilanz der Anlage. Im Testkriterium Umwelteigenschaften, das mit 40 Prozent in das Gesamturteil einfloss, erzielte die Daikin Perfera eine Bewertung von gut (1,9). Auch im Bereich Kühlen wurde die Leistung mit gut (2,0) und im Bereich Heizen mit gut (2,4) beurteilt. Die jährliche Klimabelastung infolge des Stromverbrauchs und des Kältemittels R-32 wurde auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau eingeordnet.

Darüber hinaus bietet das Gerät laut Stiftung Warentest eine insgesamt gute Handhabung, inklusive Bedienung per Daikin Onecta App und arbeitet flüsterleise (19 dB(A)). Die Daikin Perfera ist mit modernster Filtertechnologie zur Verbesserung der Luftqualität ausgestattet: Die patentierte Daikin Flash Streamer Technologie eliminiert Geruchsstoffe und deaktiviert Allergene. Testergebnisse bestätigten, dass sie über 60 Arten von Schadstoffen wie Bakterien, Allergene und Viren – darunter auch das Influenzavirus – inaktiviert. (Siehe auch www.daikin.de)

Mit Hilfe des intelligenten Bewegungssensors wird der Luftstrom in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen aufhalten. Sind keine Personen im Raum, wechselt das Gerät in den Sparbetrieb. Mit ihrem modernen, diskreten Design fügt sich das Daikin Perfera Wandgerät harmonisch in jedes Wohnambiente ein.

Mit der Perfera hat Daikin eine Luft-Luft-Wärmepumpe im Portfolio, die sowohl für den energieeffizienten Kühl- als auch Heizbetrieb geeignet ist und damit insbesondere für den Einsatz im privaten Wohnbereich eine wirtschaftliche Lösung darstellt – auch im Hinblick auf die steigenden Anforderungen an Energieverbrauch und Klimaschutz.

Weitere Informationen zur getesteten Perfera-Serie: www.daikin.de/perfera