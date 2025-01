Mit der neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe EWYE-CZ (18 kW bis 74 kW) mit dem Kältemittel R-454C erweitert Daikin sein Portfolio um eine effiziente Lösung mit größerer Leistung für die Dekarbonisierung von Heizsystemen – ideal für Wohn- und Gewerbegebäude, insbesondere Mehrfamilienhäuser. Dank Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei minus 20°C Außentemperatur bietet die Großwärmepumpe nicht nur ausreichend hohe Temperaturen für Heizanwendungen, sondern sorgt auch bei der Warmwasserbereitung für zuverlässigen Schutz vor Legionellen. Die EWYE-CZ ist die ideale All-in-One-Alternative zu herkömmlichen Heizkesseln, um sowohl Heizungs- als auch Warmwasseranforderungen auf Basis erneuerbarer Energien sicher abzudecken. Somit ist die reversible Luft-Wasser-Wärmepumpe vor allem attraktiv für Modernisierungsprojekte, bei denen konventionelle Heizkessel ersetzt werden sollen.

Die Wärmepumpe wurde in Europa entwickelt und wird auch hier produziert, somit ist sie ideal auf die hiesigen Bedürfnisse ausgelegt. Ausgestattet mit invertergeregelten Daikin-Scrollverdichtern und dem Kältemittel R-454C (mit niedrigem Treibhauspotenzial, GWP 145,5), erfüllt die EWYE-CZ hohe Ansprüche an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Der Einsatzbereich für Raumheizung und Warmwasserbereitung liegt bei Außentemperaturen von -25°C bis +40°C. Die hohe Vorlauftemperatur von 70°C wird bis zu einer Außentemperatur von -20°C bis +40°C erreicht. Damit liefert die EWYE-CZ konstant hohe Warmwassertemperaturen und ermöglicht damit neben der effizienten Beheizung verschiedener Wohn- und Gewerbeeinheiten vor allem die sichere Warmwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern, Hotels oder Gesundheitseinrichtungen. Für alle drei Anwendungsfälle ist die Warmwasserhygiene von größter Bedeutung. Durch diese hohen Wassertemperaturen wird Legionellen effektiv vorgebeugt.

Die EWYE-CZ ist vielseitig einsetzbar: Sie ist in acht Leistungsstufen erhältlich, die von 18 kW bis 74 kW reichen. So bietet sie die passende Lösung für jede Objektgröße – von Einfamilien- bis hin zu großen Mehrfamilienhäusern. Alle Varianten sind mit invertergeregelten Daikin-Scrollverdichtern ausgestattet. Dank der vollständig invertergeregelten Antriebe passt sich die Wärmepumpe präzise an den benötigten Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes an. Das reduziert die Häufigkeit von Ein- und Ausschaltvorgängen, was sowohl die Effizienz des Geräts als auch die Zuverlässigkeit erhöht sowie die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Die Wärmepumpe kann außerdem große Temperaturdifferenzen zwischen Vor- und Rücklauf (∆T) bewältigen und ist damit kompatibel mit unterschiedlichen Heiz- und Raumwärmeabgabesystemen. Ein optionaler externer Warmwasserspeicher mit Anti-Legionellen-Funktion macht die EWYE-CZ zur optimalen Wahl für Gebäude, in denen die Warmwasserqualität und -sicherheit höchste Priorität haben.

Einfache Installation, platzsparendes Design und leiser Betrieb

Serienmäßig wird die EWYE-CZ mit einem vormontierten Hydraulik-Bausatz ausgeliefert, was die Integration in bestehende wassergeführte Heiz- und Kühlsysteme erleichtert. Auch Varianten ohne Bausatz sind erhältlich, um spezifische Anforderungen abzudecken. Die Wärmepumpe ist in vier kompakten Ausführungen (1-Lüfter bis 4-Lüfter) erhältlich und verfügt über eine integrierte, invertergeregelte Wasserpumpe. So werden Installationsaufwand und Platzbedarf reduziert. Für besonders geräuschsensible Einsatzbereiche ist ein Betriebsmodus zur Schallreduzierung integriert.

Nachhaltigkeit durch Kältemittel R-454C

Die EWYE-CZ erfüllt vollumfänglich die Anforderungen der F-Gase-Verordnung. Mit R-454C kommt ein Kältemittel mit sehr geringem Treibhauspotenzial (GWP 145,5) zum Einsatz, das direkte und indirekte CO₂-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen deutlich senkt. R-454C ist nach ISO 817 und ASHRAE 34 als „A2L“ klassifiziert (geringe Brennbarkeit, niedrige Toxizität), sodass keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. Die Wärmepumpe ist sowohl mit einem als auch mit zwei unabhängigen Kältemittelkreisläufen erhältlich und bietet damit höchste Flexibilität für vielfältige Anwendungen.

Intelligente Abtau-Logik und Fernüberwachung

Daikins optimierte Abtaulogik stellt sicher, dass mehrere Geräte nicht gleichzeitig abtauen, was Wasserverbrauch und Komfortverlust minimiert. Über die exklusive Cloud-Plattform „DAIKIN on Site“ können Anlagenbetreiber das System überwachen, optimieren und Softwareupdates aus der Ferne durchführen – für maximale Effizienz und Betriebssicherheit.

Mit der optionalen „Smart Grid Ready“-Box lässt sich die Anlage nahtlos in Smart-Grid-Systeme integrieren, um erneuerbare Energien optimal zu nutzen und somit den ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren.