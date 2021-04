Einmal mehr reagiert Daikin nach gelungenen virtuellen Veranstaltungen wie dem Daikin Rocktober im vergangenen Jahr auf die Herausforderungen während der Pandemie: Ab April 2021 bietet der Konzern eine Vielzahl an neuen umfangreichen und abwechslungsreichen digitalen Veranstaltungen an. Bei der neuen Web-Seminarreihe DAIKEYNOTE erwartet die Teilnehmer[1] das ganze Jahr über ein vielfältiges Programm gespickt mit innovativen Themenbereichen, Daikin Produktlösungen aus den Bereichen Klima-, Kälte- und Heizungstechnologie sowie interaktiven Fragerunden mit Daikin Experten. Die Teilnahme an der DAIKEYNOTE ist kostenfrei und erfolgt über den Youtube Kanal DAIKIN Germany. Das vollständige Programm kann hier abgerufen werden.

Das besonders umfangreiche Web-Seminarangebot DAIKEYNOTE, welches sich ab April über das ganze restliche Jahr 2021 erstreckt, informiert über aktuelle und spannende Themen – virtuell, um während herausfordernden Zeiten in der Veranstaltungswelt eine zuverlässige Informationsquelle gewährleisten zu können und WIRtuell, um den Fokus auf das Miteinander zu legen. Daikin möchte den regen Austausch zwischen Experten und Interessenten pflegen. In individuellen Fragerunden können Teilnehmer daher via Chat Fragen an Daikin Experten stellen und über die verschiedenen Thematiken diskutieren. Jede DAIKEYNOTE startet um 10 Uhr und informiert mit einer Dauer von je 20 bis 30 Minuten übersichtlich und kompakt über Themen aus der Klima-, Kälte-, Lüftungs- und Heizungstechnologie sowie digitale Servicelösungen von Daikin.

Umfang- und abwechslungsreicher Veranstaltungskalender

Ob Seminare zu modularen Konzepten mit Daikin Kaltwassersätzen, zu maßgeschneiderten CO2-Lösungen für den Bereich Transportkälte oder zu BEG-förderfähigen Daikin Geräten – mit der virtuellen Veranstaltungsreihe deckt Daikin eine breite Palette an Themen ab. Bernhard Schöner, Leiter Corporate Communication der Daikin Airconditioning Germany GmbH, zeigt sich mit der Planung zur WIRtuellen Seminarreihe zufrieden: „Es ist uns gelungen, die Vielfalt von Daikin im Veranstaltungsprogramm der DAIKEYNOTE abzubilden. Die virtuelle Veranstaltungsreihe bietet so einen tiefen Einblick in das Gesamtkonzept und -portfolio von Daikin.“

Weitere Informationen zur Web-Seminarreihe DAIKEYNOTE auf: www.daikin.de/de_de/lokale-inhalte/daikeynote.html

