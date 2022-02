Pressemeldung

Daikin Germany kooperiert seit Anfang des Jahres 2022 mit dem Wohnraumlüftungsspezialisten Pluggit. Die Pluggit GmbH entwickelt und vertreibt seit 1993 Wohnraumlüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung für den Wohnbau und gehört seit 2013 zur Soler & Palau Ventilation Group, dem weltweit führenden Lüftungsexperten aus Spanien. Die Kombination der Produktportfolios beider Unternehmen sorgt im Rahmen der Kooperation für ein optimiertes Angebot an Wärmepumpen und Lösungen für die Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.

Lüftungsgeräte werden im Wohngebäudebereich immer beliebter. Die Zahl an zentralen Wohnraumlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung etwa stieg in Deutschland im Jahr 2020 um rund 6 % im Vergleich zum Vorjahr und somit auf insgesamt 52.000 Geräte. Im ersten Quartal 2021 lag der Absatz außerdem circa 10 % über dem Absatz desselben Zeitraums im Vorjahr. „Durch die Kooperation mit Pluggit antwortet Daikin auf die steigende Nachfrage nach Wohnraumlüftungssystemen. Mit Pluggit haben wir einen geeigneten Partner gefunden, mit dem wir zukünftige Projekte bestreiten und neue Meilensteine setzen möchten“, erläutert Michael Spork, Vertriebsleiter Heizung bei Daikin Germany. „Die Synergien können genutzt werden, um das bestmögliche Lüftungsangebot im Wohngebäudebereich zu gewährleisten – und das mit Wärmerückgewinnungsfunktion“, so Ralf Schiffer, Leiter Produktmanagement bei Pluggit. Kombiniert werden kann künftig das gesamte Portfolio an Daikin Altherma Wärmepumpen, darunter auch die erst im November 2021 gelaunchte Daikin Altherma 3 H MT für Neu- oder Altbauten, mit zahlreichen zentralen und dezentralen Wohnraumlüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung von Pluggit. Zu zentralen Systemen zählen hierbei Wand- und Deckengeräte der Serie Avent, ein Beispiel für ein dezentrales System ist der Einzelraumlüfter der iconVent-Serie von Pluggit.

Bereits vor offiziellem Kooperationsbeginn wurden erste Projekte verwirklicht: Ausgewählte Showrooms in Infocentern und Regionalbüros von Daikin Germany wurden mit Pluggit Wand- und Deckengeräten ausgestattet. Gegenseitige Schulungen der Daikin- und Pluggit-Mitarbeiter[1] sollen den Beginn einer erfolgreichen Kooperation vorbereiten.