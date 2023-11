Die neue Daikin Altherma 3 R MT in Split-Version ©Daikin

Durch die hohe Heizleistung und die Split-Bauweise bietet die Altherma 3 R MT auch für herausfordernde Gebäudesituationen flexible Lösungen. Daikin erweitert damit die Palette der Altherma 3 Wärmepumpen für die Heizungsmodernisierung.

Neuzugang in der Daikin Altherma 3 Reihe

Die neue Split-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 R MT ist die aktuellste Ergänzung der Daikin Altherma 3 MT-Reihe. Nach dem Markterfolg der Daikin Altherma 3 H HT (2019) und der Daikin Altherma 3 H MT (2021) bringt Daikin nun die Split-Version auf den Markt. Die neue Wärmepumpe ist in den drei Leistungsgrößen 8, 10, 12 verfügbar und somit eine Lösung für verschiedenste Gebäudegrößen.

„Die neue Daikin Altherma 3 R MT ist eine weitere effiziente Wärmepumpe im Daikin Portfolio, die für die Heizungsmodernisierung konzipiert und genau an die Anforderungen des Marktes angepasst wurde. Durch die Split-Bauweise bieten wir den Fachhandwerkern eine sehr flexible und leistungsstarke Lösung auch für komplexe Einbausituationen. Die Kälteleitung zwischen Innen- und Außengerät ist deutlich kleiner als wasserführende Leitungen bei Monoblock-Geräten und kann mit einer Höhendifferenz bis 30 Meter verbaut werden. Damit ist die Daikin Altherma 3 R MT auch für Mehrfamilienhäuser geeignet und eine optimale Lösung für den Austausch bestehender Dachheizzentralen. Die Flexibilität in der Aufstellung spart viel Zeit in der Installation und ist für Kunden somit auch finanziell attraktiv“, berichtet Matthias Elsasser, Produktmanager Heating bei Daikin Airconditioning Germany.

Beeindruckende Leistung und geringer Geräuschpegel

Die Daikin Altherma 3 R MT überzeugt besonders mit ihrer Heizleistung: sie kann selbst bei -15 °C Außentemperatur eine Wasseraustrittstemperatur bis zu 65 °C aus dem Verdichter liefern – und das ohne Heizstabeinsatz. Damit können auch ältere Häuser in der Regel mit den vorhandenen Heizkörpern beheizt werden. Auch in den besonders kalten Wintermonaten erbringt die Wärmepumpe bei bis zu -25 °C Außentemperatur ausreichend Leistung.

Zudem ist die Daikin Altherma 3 R MT eine leise Wärmepumpe. Der Schalldruckpegel liegt im Low-Sound-Modus in 3 Metern Entfernung bei 35 dBA ­– dies entspricht einem Lärmpegel zwischen Vogelgezwitscher und dem Geräuschpegel in einer Bibliothek. Die Wärmepumpe erreicht ein Energielabel von bis zu A+++ für die Raumheizung und ein A+ (das Maximum) für die Warmwasserbereitung. Das Design des Außengeräts erfüllt außerdem die ästhetischen Anforderungen der Kunden: Das schwarze Frontgitter besteht aus horizontalen Linien, die den Ventilator verbergen. Mit dem flachen grauen Gehäuse passt sich das Gerät jeder Umgebung an.

Daikin Altherma 3 R MT Serie Produktspezifikationen