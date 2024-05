Noriyuki Inoue (Chairman of the Board and Global Group Representative)

Mit einer großen Festveranstaltung in Osaka (Japan) hat Daikin am 21. Mai 2024 sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Zu den 2.000 geladenen Gästen gehörten Ehrengäste, Berater[1], Geschäftspartner sowie Mitarbeiter der Daikin-Gruppe aus Japan und dem Ausland.

Die 1924 in Osaka (Japan) gegründete Muttergesellschaft Daikin Industries, Weltmarktführer für Klima-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältelösungen (HVAC-R), feiert 2024 ihr 100-jähriges Bestehen. Diese Feierlichkeiten knüpfen an das 50-jährige Jubiläum der Tochtergesellschaft Daikin Europe N.V. an, die seit 1973 eine führende Rolle in der HVAC-R-Industrie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika spielt.

Zeremonie in Osaka, Gastgeber der Weltausstellung Expo 2025

Die Zeremonie zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Unternehmens fand in der Symphony Hall (Osaka, Japan) statt. Der Vorstandsvorsitzende und Global Group Representative Noriyuki Inoue reflektierte über das bisherige Wachstum von Daikin und äußerte seine Erwartungen für das zukünftige Wachstum:

„Wir haben uns von einer kleinen Fabrik mit 15 Mitarbeitern zu einem globalen Unternehmen entwickelt, das in über 170 Ländern tätig ist. Dies war ein großer, schrittweiser Sprung für unser Unternehmen. Das unbegrenzte Potenzial von Menschen, die sich der Herausforderung stellen, gemeinsam und Schritt für Schritt ehrgeizige Ziele zu erreichen, hat uns heute hierhergebracht."

Masanori Togawa, Präsident und CEO, sagte: „Daikin war in der Lage, viele Herausforderungen zu überwinden und in den letzten 100 Jahren weiter zu wachsen und sich zu entwickeln, weil unsere starke Unternehmenskultur und unsere einzigartigen Stärken, die die Quelle unserer Wettbewerbsfähigkeit sind, von unseren Vorgängern aufgebaut wurden. Wir werden auch weiterhin einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem wir unsere ökologischen und sozialen Werte als Unternehmensgruppe weiter ausbauen.“

100 Jahre Innovationen

Das Unternehmen wurde im Oktober 1924 als Kommanditgesellschaft, Osaka Metal Industries, gegründet. Ausgehend von der Produktion von Kühlerrohren für Flugzeuge hat sich Daikin zu einem erfolgreichen multinationalen Konzern entwickelt, der sowohl im Bereich Klimaanlagen als auch in der Fluorchemie tätig ist. Daikin hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Weltneuheiten auf den Markt gebracht hat, darunter Japans erstes kommerzielles Kühlsystem in den 1930er Jahren, die ersten Kompaktklimageräte in den 1950er Jahren und VRV-Multisplit-Klimageräte für den gewerblichen Bereich.

Heute ist Daikin mit mehr als 120 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt ein führendes globales Unternehmen im Bereich der Klimatechnik, das Produkte und Dienstleistungen anbietet, die den Bedürfnissen der verschiedenen Kulturen und Werte auf der ganzen Welt entsprechen. Daikins Mission ist es, saubere und angenehme Luft für Menschen und Räume zu schaffen.

Die wichtigsten Aktivitäten anlässlich des 100-jährigen Jubiläums

Anlässlich des 100. Jahrestages der Unternehmensgründung wird Daikin seine Unterstützung für das Projekt „Forests for the Air" an sieben Standorten in der ganzen Welt verstärken, seine Konzernmanagement-Philosophie neu formulieren, eine Konzernmanagement-Konferenz veranstalten und die Arbeitsuniformen in seinen Produktionsstätten aktualisieren.

