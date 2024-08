Daikin Europe präsentiert wegweisende Lösungen für die Kühlkette auf der Chillventa 2024

Daikin Europe N.V., ein führender Hersteller von Klima-, Lüftungs- und Wärmepumpensystemen sowie Kältetechnik und Kühlkettenlösungen, wird in Nürnberg auf der Chillventa 2024 – der Weltleitmesse der Kältetechnik – vom 8. bis 10. Oktober effiziente Lösungen für die Gewerbekälte präsentieren. Neben dem Produktportfolio von Daikin für die gesamte Kühlkette werden auch die Angebote der Daikin Tochterunternehmen AHT Cooling Systems, Tewis Smart Systems, Zanotti S.p.A. und Hubbard Products Ltd. auf dem Daikin Messestand (Stand 7-150) in Halle 7 vorgestellt.