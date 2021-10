Pressemeldung

Daikin Europe N.V. (DENV), europäische Tochter der Daikin Industries Ltd., dem weltweit führenden Hersteller von Klima-, Kälte- und Wärmepumpensystemen, kündigt den strategischen Managementplan „Fusion 25“ an, um das Wachstum des Unternehmens in den nächsten fünf Jahren zu beschleunigen. Ziel ist es, den Bedürfnissen einer sich wandelnden Gesellschaft gerecht zu werden und sich als Komplettanbieter (Total Solutions) für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kühlung (HVAC-R) in Europa, Afrika und im Nahen Osten zu etablieren. Umfangreiche Investitionen in Mitarbeiter[1] und Infrastruktur sollen den Ausbau der Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa, die Erweiterung der Produktions-, Vertriebs- und Servicekapazitäten sowie die Weiterentwicklung digitaler Geschäftsmodelle forcieren.



Mit einem prognostizierten Umsatz von 5,7 Milliarden Euro bis zum Geschäftsjahr 2025 ist das Wachstumstempo ehrgeizig (im Jahr 2020 erzielte die Gruppe 3,4 Milliarden Euro). Um die Pläne zu verwirklichen, will das Unternehmen unter anderem bis 2025 4.000 neue Mitarbeiter einstellen, womit sich die Zahl der Beschäftigten in der EMEA-Region auf rund 16.000 erhöhen würde. In Deutschland werden allein in diesem Jahr 2021 insgesamt 100 Stellen neu geschaffen. Etwas mehr als die Hälfte davon wurde bereits erfolgreich besetzt.



Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen

Der Managementplan „Fusion 25“ von Daikin basiert auf einem gesellschaftlichen Kontext, in dem die dringenden Probleme der Menschheit – wie die globale Erwärmung, die Energieknappheit und die Notwendigkeit einer gesunden Raumluftqualität – zentrale Berücksichtigung finden. Diese Probleme fallen mit der Digitalisierung der Gesellschaft zusammen, die die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, zudem grundlegend verändert. Daikin sieht es als seine unternehmerische Verantwortung an, einen Beitrag zur Lösung dieser gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten. „Fusion 25“ fokussiert sich deshalb auf die folgenden drei strategischen Wachstumsbereiche, für die erhebliche Investitionen geplant sind:

1) CO 2 -Neutralität bis 2050

2) Etablierung des Total Solutions Angebots

3) Schaffung einer guten und gesunden Innenraumluftqualität



CO 2 -Neutralität bis 2050

Daikin hat sich bereits 2018 zum Ziel gesetzt, als Unternehmen bis zum Jahr 2050 CO 2 -neutral zu werden und hat dafür die Daikin Environmental Vision 2050 ins Leben gerufen. Das erste Zwischenziel besteht darin, die CO 2 -Emissionen bis 2025 um 30 % zu reduzieren. In den kommenden fünf Jahren plant Daikin Europe N.V. folgende Schritte dementsprechend zu realisieren: Ausbau des Wärmepumpengeschäfts, Entwicklung energiesparender Klima- und Kälteanlagen mit geringerem Treibhauspotenzial (GWP) und/oder natürlichen Kältemitteln sowie Einführung eines Kreislaufgeschäftsmodells für Kältemittel. Um neue Innovationen in der Wärmepumpen- und Kältetechnik zu entwickeln, hat Daikin beschlossen, ein modernes Forschungs- und Entwicklungszentrum in Gent (Belgien) zu errichten und seine Kapazitäten dort erheblich zu erweitern.