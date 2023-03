Neuzugang in der Daikin Altherma 3 Reihe

Die neue Daikin Altherma 3 R MT, eine Split-Wärmepumpe für den mittleren Temperaturbereich, ist die neueste Ergänzung der Daikin Altherma 3 MT-Reihe. Nach dem Markterfolg der Daikin Altherma 3 H HT (2019) und der Daikin Altherma 3 H MT (2021) bringt Daikin nun die Split-Version auf den Markt. Damit passt sich Daikin an die Anforderungen des Marktes und der Installateure an, da diese in manchen Fällen bevorzugt wird.

„Mit dieser neuen Ergänzung der Produktpalette möchte Daikin eine weitere Alternative zum Austausch klimaschädlicher Heizkessel anbieten. Letztendlich ist es das Ziel von Daikin, in jedem europäischen Haushalt eine Wärmepumpe einzubauen. Um dies zu erreichen, entwickeln wir unsere Produktpalette stetig weiter, so dass jeder eine Wärmepumpe passend für seine Bedürfnisse findet", sagt Patrick Crombez, General Manager Heating and Renewables bei Daikin Europe.

Beeindruckende Leistung und geringer Geräuschpegel

Bei der Entwicklung der Daikin Altherma 3 R MT wurde der Fokus besonders auf die Schall- und Heizleistung sowie auf das zeitlose Design gelegt. Die neue Daikin Altherma 3 R MT liefert eine Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65°C – das ist genug, um ältere Häuser mit vorhandenen Heizkörpern zu beheizen. Die neue Wärmepumpe überzeugt auch in besonders kalten Wintermonaten: Der Betriebsbereich des Geräts reicht bis zu -25°C Außentemperatur und kann auch bei -15°C Außentemperatur eine Wasseraustrittstemperatur bis zu 65°C liefern – und das ohne Heizstabeinsatz.

Die Daikin Altherma 3 R MT ist eine leise Wärmepumpe. Der Schalldruckpegel liegt im Low-Sound-Modus in 3 Metern Entfernung bei 35 dBA– dies entspricht einem Lärmpegel zwischen Vogelgezwitscher und dem Geräuschpegel in einer Bibliothek. Die Wärmepumpe erreicht ein Energielabel von bis zu A+++ für die Raumheizung und ein A+ (das Maximum) für die Warmwasserbereitung. Das Design des Außengeräts erfüllt zudem auch die ästhetischen Anforderungen der Kunden: Das schwarze Frontgitter besteht aus horizontalen Linien, die den Ventilator verbergen. Mit dem flachen grauen Gehäuse passt sich das Gerät jeder Umgebung an.

Daikin Altherma 3 R MT Serie Produktspezifikationen