Für jede Anwendung die passende Lösung

Daikin setzt auf verschiedene Kältemittel, um flexibel für jede Anforderung eine optimale Lösung anbieten zu können. Sowohl durch die Entwicklung neuer Produkte als auch durch die Erweiterung bewährter Geräteserien bringt Daikin seine Kältemittelstrategie Schritt für Schritt in die Praxis.

Auf der ISH zeigt Daikin beispielweise folgende Lösungen für Wohngebäude:

Effiziente Lösungen für Neubau und Sanierung von Einfamilienhäusern: Die Daikin Altherma 4 Serie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 und überzeugt durch ihr einzigartiges integriertes Sicherheitskonzept. Dank ihrer hohen Heizleistung liefert diese Wärmepumpe Warmwasser mit Temperaturen bis zu 75 °C. Die größte Einheit mit 14 kW erreicht selbst bei -7 °C Außentemperatur eine Heizleistung von 13,3 kW bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C. Damit gehört die Daikin Altherma 4 zu den leistungsstärksten Modellen ihrer Klasse auf dem Markt.

Heizen, Kühlen und Warmwasser: Das erweiterte Multi+-Sortiment mit R454 bietet eine flexible Lösung mit Luft-Luft-Wärmepumpe für Heizung, Klimatisierung und Warmwasserbereitung.

Einfache Integration in bestehende Systeme: Das EasyConnect Kit von Daikin ermöglicht die unkomplizierte Integration von Wärmepumpen in vorhandene Heizsysteme.

Schnelle Komplettlösung für Warmwasser und Heizung in Mehrfamilienhäusern: Das bereits vorinstallierte Plug-&-Heat Energiemodul von Daikin ist die optimale Lösung für die serielle und energetische Sanierung von Mehrfamilienhäusern und Nichtwohngebäuden.

Für gewerbliche und industrielle Anwendungen präsentiert Daikin unter anderem:

Zukunftssichere VRF-/VRV-Technologie mit natürlichem Kältemittel: Mit der neuen CO2 VRV ist es Daikin gelungen, VRF-/VRV-Systeme für ein natürliches Kältemittel auszulegen und damit erneut einen Meilenstein bei der Weiterentwicklung der VRF/VRV Technologie zu setzen. Vor allem für Einzelhändler bietet die CO2 VRV eine zukunftssichere Lösung mit allen Vorteilen des seit über 40 Jahren bewährten Systems, das ursprünglich von Daikin erfunden wurde.

Energieeffizientes Heizen in industriellen Anwendungen mit natürlichem Kältemittel: Der neue Chiller mit R290 von Daikin nutzt das natürliche Kältemittel Propan und überzeugt durch sein modulares Design, das einfache Skalierbarkeit für industrielle Anwendungen ermöglicht.

Umfassendes Support- und Serviceangebot

Neben innovativen Produktlösungen stellt Daikin auch sein umfassendes Support- und Serviceangebot für Fachhandwerker in ganz Europa vor. Mit dem „Driven By Care“-Prinzip bietet Daikin Installateuren1 Schulungen sowohl online als auch in den Daikin Schulungszentren an und unterstützt sie mit der Plattform „Stand By Me“ sowie dem „Certified Partner“-Programm. Für gewerbliche und industrielle Anwendungen präsentiert Daikin das integrierte Servicekonzept „Daikin 360“, das alle Bereiche von Vernetzen, Instandhalten, Optimierung von Systemen, Modernisieren, Austausch, Ersatzteile, Reparaturen und nachhaltige Lösungen (Audits und Recycling) abdeckt.

​ Industriestandards weitergedacht

Martin Krutz, Geschäftsführer der Daikin Airconditioning Germany GmbH, unterstreicht die Bedeutung von Innovation und Sicherheit als zentrale Elemente der Strategie von Daikin zur Dekarbonisierung des Gebäudesektors: „Wir treiben durchdachte Innovationen voran, indem wir neue Technologien in bewährte Prozesse integrieren und spezialisierte Komponenten wie Kompressoren, Ventilatoren und Wärmetauscher selbst entwickeln. So verbessern wir die Effizienz von Wärmepumpen und den Benutzerkomfort. Einige unserer Produkte, wie die VRV-Systeme und Daikin Altherma Wärmepumpen, haben sich bereits als Industriestandards etabliert. Unsere jüngsten Innovationen bauen auf diesem Erbe auf und betonen die Bedeutung von Gerätesicherheit über den gesamten Lebenszyklus – von Entwicklung und Produktion bis hin zu Installation und Wartung.“

Fachwissen und Unterhaltung

Neben seinen innovativen Produktlösungen für das Heizen und Kühlen auf Basis erneuerbarer Energien bietet Daikin an seinem Messestand zudem wechselnde Fachvorträge von Experten. Für Unterhaltung sorgen außerdem verschiedene Aktionen rund um das Sponsoring-Engagement von Daikin in der 1. Daikin Handball-Bundesliga.