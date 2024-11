Auf der ISH 2025 wird die vierte Generation der Daikin Altherma, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) betrieben wird, gezeigt. Wie alle Daikin Wärmepumpen wird auch diese neue Serie vollständig in Europa entwickelt und hergestellt. ©Daikin.

Daikin auf der ISH 2025: Wärmepumpen Innovationen und neue HLK-Lösungen für die Dekarbonisierung von Gebäuden

Daikin Europe N.V., ein weltweit führender Anbieter von Wärmepumpen, Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik und Europas größter Hersteller von wassergeführten Wärmepumpen, präsentiert vom 17. bis 21. März 2025 auf der ISH in Frankfurt am Main neue Produktlösungen für CO2-armes Heizen und Kühlen. Mit einem Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung von Wärmepumpen stellt Daikin seine neuesten Wärmepumpenlösungen sowie seine Vision zur Umsetzung des F-Gase-Ausstiegs vor. Diese beinhaltet eine Vielzahl von Anwendungen mit dem übergeordneten Ziel, die Dekarbonisierung im Gebäudesektor zu unterstützen.