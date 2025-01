Zukunftssichere Heiztechnologie

Die Daikin Altherma 4 H wird in ein- und dreiphasigen Varianten in den Leistungsgrößen von 6 bis 14 kW angeboten. Sie arbeitet zuverlässig selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 28 °C. Mit dem Energielabel A+++ und Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C eignet sie sich auch für den Betrieb mit bereits bestehenden Heizkörpern in Bestandsgebäuden. Damit ist die Daikin Altherma 4 H nicht nur für Neubauten eine zukunftssichere Lösung, sondern auch eine effiziente und CO2-arme Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen wie Öl- und Gasheizungen bei Sanierungsprojekten.

Innovative Sicherheitskomponenten

Für maximale Sicherheit während des gesamten Produktlebenszyklus der Daikin Altherma 4 H, hat Daikin innovative Sicherheitskomponenten in das Gerät integriert – wie zum Beispiel: einen hochstabilen Kältemittelbehälter für sicheren Transport und Installation, einen neu entwickelten, effektiven R290-Gasabscheider sowie eine versiegelte Platinenbox, in die kein Kältemittel eindringen kann, um Elektrizität und Kältemittel bestmöglich zu trennen. Auch die wandhängenden und bodenstehenden Inneneinheiten, die mit der Daikin Altherma 4 H kompatibel sind, verfügen über zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie eine Gas-Leckage-Erkennung und einen eigenen Gasabscheider. Damit unterstreicht Daikin seinen Anspruch, Sicherheit und Effizienz beim Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 konsequent zu vereinen.

Weitere Vorteile

Drei Varianten von Innengeräten

Daikin ist der einzige Hersteller, der drei Varianten von Innengeräten anbietet: ein Kombi-Standgerät mit ECH₂O Wärmespeicher, ein Standgerät mit integriertem Trinkwasserspeicher sowie ein Wandgerät. Diese Innengeräte gelten als die leichtesten Geräte ihrer Klasse, was besonders in Altbauten, wo Gewicht und Flexibilität eine entscheidende Rolle spielen, einen Montagevorteil darstellt. Darüber hinaus verfügen die Innengeräte über einen integrierten Schlamm- und Magnetitabscheider sowie einen vorinstallierten Elektro-Backupheater.

Einfache Installation

Dank ergonomisch platzierter Platine, werkseitig vormontierter Komponenten wie Frostschutzventile und Umgebungstemperatursensoren sowie einer intuitiven Benutzeroberfläche ist die Daikin Altherma 4 H besonders einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Zubehör wie Standkonsole und bereitgestellte Hydraulikschemen erleichtern die Planung zusätzlich.

Intuitive Regelung

Der 5-Zoll-Farb-Touchscreen und die neue intuitive MMI4-Oberfläche bieten einfachen Zugang zu Funktionen wie dem Zeitmanager für individuelle Heiz-, Kühl- und Warmwasserzeiten sowie der einfachen Anpassung der witterungsgeführten Heizkurve. Auf Installateursebene stellt das Menü klar gekennzeichnete, umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und einen integrierten Inbetriebnahmeassistenten bereit. Zusätzlich ermöglicht auch die Daikin Onecta App eine einfache Regelung der Daikin Altherma 4 H. Damit lässt sich diese Hochtemperatur Wärmepumpe jederzeit und von überall aus bequem steuern.

Leiser Betrieb

Die Daikin Altherma 4 H punktet mit flüsterleisem Betrieb von nur 28 dBA1 in 3 Metern Entfernung. Damit ist sie ideal für Wohngebiete und geräuschempfindliche Umgebungen.

Hergestellt in Europa für Europa

Alle Luft-Wasser-Wärmepumpen der Daikin Altherma Serie, einschließlich der neuen Daikin Altherma 4 H, werden in Europa entwickelt und produziert. Die Außengeräte werden in der hochmodernen Produktionsstätte von Daikin in Łódź, Polen, gefertigt. Die Inneneinheiten stammen aus den unternehmenseigenen Werken in der Tschechischen Republik und Deutschland. Diese regionale Fertigung sichert sowohl höchste Qualitätsstandards als auch kurze Lieferzeiten und einen schnellen technischen Support.

Schulungsprogramme für das Fachhandwerk

Um das Fachhandwerk bei der Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur der neuen Daikin Altherma 4 H und dem Umgang mit dem natürlichen Kältemittel R290 bestmöglich zu unterstützen, bietet Daikin umfassende Schulungsprogramme an. Die Anmeldung erfolgt über die Stand By Me – Certified Partner Plattform: www.sbm-cp.daikin.eu/de-de

Produktdetails zur Daikin Altherma 4 H

Verfügbare Leistungsklassen: 6 kW (1-phasig) sowie 8, 10, 12 und 14 kW (3-phasig).

Abmessungen (HxBxT): 1.123 x 1.330 x 604 mm

Daikin Entwicklungen: Micro-Channel-Aluminium-Wärmetauscher (steigert die Anlageneffizienz und reduziert die Kältemittelmenge auf ca. 1 bis 1,25 kg), Lüfter, Kompressor, Gasabscheider und Schallschutzkonzept

Energielabel Raumheizung: A+++ bei 55 °C und A+++ bei 35 °C

Energielabel Warmwasserbereitung: bis zu A+

Betriebsbereich: bis minus 28 °C Außentemperatur

Vorlauftemperatur: Bis zu 75 °C bei bis zu minus 15°C Außentemperatur durch reinen Wärmepumpenbetrieb

Kombinierbar mit drei verschiedenen Inneneinheiten: Kombi-Standgerät mit ECH₂O Wärmespeicher, Standgerät mit integriertem Trinkwasserspeicher, Wandgerät

Kombi-Standgerät mit ECH₂O Wärmespeicher, Standgerät mit integriertem Trinkwasserspeicher, Wandgerät Sicherheitsmerkmale: Gasabscheider, werkseitig montierte Frostschutzventile, abgedichtetes Schaltgehäuse, Gassensor mit automatischer Lüftersteuerung, steckerfertige Elektronikkomponenten, integrierter Kältemittelbehälter

Gasabscheider, werkseitig montierte Frostschutzventile, abgedichtetes Schaltgehäuse, Gassensor mit automatischer Lüftersteuerung, steckerfertige Elektronikkomponenten, integrierter Kältemittelbehälter Schallpegel: bis zu 28 dBA1

Bedienung: 5-Zoll-Farb-Touchscreen und Daikin Onecta App

Smart-Grid-fähig

Exklusive Vorstellung der Daikin Altherma 4 H im Livestream

Am 31.1.2025 findet von 8:30 bis 9:00 Uhr ein Online-Launch-Event statt, bei dem die Daikin Altherma 4 H exklusiv vorgestellt wird. Das Launch-Event richtet sich an Installateure, Hausbesitzer und alle, die an smarter Energiezukunft interessiert sind. Link zur Veranstaltung: www.daikin.de/al4-launch