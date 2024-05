Die neue Daikin Altherma 4 HS-S+ markiert die nächste Generation der Daikin Luft-Wasser-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel R-290 und kommt im Herbst 2024 auf den Markt. Diese innovative Serie kombiniert die umfassende Expertise von Daikin in der Wärmepumpentechnologie mit einem besonders niedrigen Schallpegel, optimaler Effizienz, benutzerfreundlicher Bedienung, modernem Design und hoher Sicherheit.

Die Monoblock (Hydrosplit)-Wärmepumpe Daikin Altherma 4 HS-S+ mit dem natürlichen Kältemittel R-290 wurde von Daikin in Europa für den europäischen Markt entwickelt. Die Wärmepumpe wird in dreiphasigen Geräten – in den Baugrößen 8, 10, 12 und 14 – erhältlich sein. Die Daikin Altherma 4 HS-S+ ist zuverlässig im Betrieb bis minus 28 °C Außentemperatur. Mit dem Energielabel A+++ und Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C ist sie sowohl für den Einsatz in Bestandsgebäuden als auch in großen Neubauten geeignet.

Ultra leise

Ein Hauptmerkmal der Daikin Altherma 4 HS-S+ ist ihr besonders niedrigerer Schallpegel. Das Lamellendesign des Gitters am Außengerät erfüllt nicht nur optische Ansprüche, sondern wurde speziell entwickelt, um den Geräuschpegel zu senken. Zudem ist im Außengerät eine Schallschutzbox mit optimierter Isolation integriert. Der Low-Sound-Modus, mit dem der Schall noch weiter reduziert werden kann, bietet zusätzliche Flexibilität. Nachts erreicht die Daikin Altherma 4 HS-S+ einen Schalldruck von weniger als 35 dB(A), gemessen in zwei Meter Abstand. Das entspricht der flüsterleisen Geräuschkulisse in einer Bibliothek.

Reduzierter Kältemittelbedarf

Der von Daikin neu entwickelte und in der Daikin Altherma 4 HS-S+ verbaute Microchannel-Wärmeaustauscher aus Aluminium reduziert den Kältemittelbedarf des Systems. Entsprechend ist die Füllmenge an R-290 mit etwa 1,3 Kilogramm sehr gering. Die optimale Wärmeübertragung steigert zusätzlich die Effizienz der Wärmepumpe und sorgt für hohe Betriebsstabilität.

Benutzerfreundliche und intuitive Bedienung

Der neue 5-Zoll-Touchscreen und die neue MMI3-Oberfläche ermöglichen eine einfache Regelung. Der Touchscreen ist so konzipiert, dass er dem Endkunden1 einen einfachen und intuitiven Zugang zu den am häufigsten verwendeten Funktionen bietet. Im Menü kann außerdem zwischen dem Endkunden- und dem Installateur-Menü gewechselt werden. Die Funktionen für den Installateur sind deutlich gekennzeichnet und bieten umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten. Der integrierte Inbetriebnahme-Assistent hilft dem Installateur, die Wärmepumpe in kürzester Zeit einzurichten.

Modernes Design

Optisch besticht die neue Daikin Altherma 4 HS-S+ durch ein zeitloses Design: Die gesamte Vorderseite der Wärmepumpe ist mit einem eleganten, mattschwarzen Frontgrill versehen. Das mattgraue Gehäuse fügt sich in jedes Umfeld gut ein, wodurch das Gerät besonders diskret wirkt.

R-290 neu gedacht

Da das Kältemittel R-290 sehr leicht entflammbar ist, hat Daikin – wie auch schon bei anderen Geräten und Systemen – für die Daikin Altherma 4 HS-S+ spezielle Sicherheitsmaßnahmen konzipiert und in das Gerät integriert, die den gesamten Lebenszyklus der Wärmepumpe berücksichtigen. Bei der Außeneinheit sind das zum Beispiel:

ein integrierter Kältemittelbehälter mit geprüfter Stabilität für sicheren Anlagentransport und sichere Installation

ein eigens neu entwickelter, effektiver R-290 Gasabscheider

eine Gas-Leckage-Erkennung mit kombinierter Zwangslüftung

eine versiegelte Platinenbox in die kein R-290 Kältemittel eindringen kann sowie

bereits ab Werk eingebaute Frostschutzventile

Die mit der Daikin Altherma 4 HS-S+ kompatiblen, wandhängenden oder bodenstehenden Innengeräte verfügen über eine zusätzliche Gas-Leckage-Erkennung und einen eigenen Gasabscheider.

1 Es sind stets Personen jeden Geschlechts gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

Darüber hinaus sind die internen Elektronikkomponenten der Daikin Altherma 4 HS-S+ steckerfertig verbaut, und bei Reparaturen – falls nötig – einfach und schnell zu wechseln.

Mit der Einführung der Daikin Altherma 4 Serie unterstreicht Daikin sein Ziel, Umweltauswirkungen während des gesamten Produktlebenszyklus kontinuierlich zu reduzieren sowie die Entwicklung von Systemen mit hoher Energieeffizienz und die Verwendung von Kältemitteln mit einem niedrigeren Treibhauspotential (GWP) voranzutreiben.

Stand by Me Certified Partner – Trainingsprogramm „Level Up“ für Fachhandwerker

Um das Fachhandwerk bei der Installation der neuen Daikin Altherma 4 HS-S+ und dem Umgang mit dem natürlichen Kältemittel R-290 bestmöglich zu unterstützen, bietet Daikin ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm an. Ziel ist es, die Professionalität, Qualität und Sicherheit der Installateure im Umgang mit R-290 zu fördern. Entsprechend bringt der erfolgreiche Abschluss der Schulung Installateure auf das nächste Expertise-Level: Nach diesem „Level Up“ sind sie berechtigt Installation, Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten an R-290-Produkten der Daikin Altherma 4-Serie vorzunehmen. Weitere Infos und die Möglichkeit zur Anmeldung für das „Level Up Trainingsprogramm“ von Daikin gibt es hier: www.sbm-cp.daikin.eu/de-de