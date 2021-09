Stellenangebot

Zur Ergänzung unseres Vertriebsaußendienstes für unsere deutsche Niederlassung suchen wir zum 01.01.2022:

Junior Sales (m/w/d) Rheinland Pfalz, Saarland und Süd-Hessen (PLZ 60-67+35-36+54-56) für Handel- und Gebäudetechnik

Deine Aufgaben



Du willst den Schritt in den Außendienst wagen? Wir helfen dir dabei! Deine Aufgabe umfasst die technische Beratung und Betreuung von Handwerkern, Installateuren, Heizungs- und Anlagenbauern, Servicefirmen, Klempnern etc. Hier stellst du die DAB-Gruppe und unsere Produkte vor. Du stellst den Bedarf und das Interesse dieser Kundengruppe fest und verfolgst es nach. Mit dem Gebietsleiter arbeitst du eng zusammen und motivierst das Handwerk, DAB Produkte bei den Sanitär- und Heizungsgroßhändlern zu kaufen. An Thekentagen und Hausmessen von Sanitär- und Heizungsgroßhändlern nimmst du teil und schulst im technischen Bereich, bei Bedarf, Personal und Handwerker von Großhandelskunden. Zukünftig sehen wir potenzielle Wachstumsmöglichkeiten im Außendienstbereich, die du nutzen kannst.

Dein Profil

idealerweise verfügst du über eine Ausbildung im SHK oder Elektro - Großhandel oder Handwerk bzw. eine abgeschlossene technische / kaufmännische Berufsausbildung oder ein Studium im technischen Bereich

dein Wohnort liegt idealerweise im Dreieck Dreieck Mainz/Frankfurt/Koblenz

gute EDV-Kenntnisse (Microsoft CRM, MS Office)

gute Kommunikations- und Sozialkompetenz, Englische Sprachkenntnisse sind von Vorteil

smarte und dynamische Arbeitseinstellung sowie analytisches Arbeiten runden dein Profil ab

Proaktivität, Begeisterung, Offenheit und erfolgreicher Teamplayer

Hier finden Sie die komplette Stellenanzeige als PDF.

Wir bieten dir einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, in einem international erfolgreichen Unternehmen.

Du bist interessiert? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an folgende E-Mail-Adresse: axel.pungs @ dwtgroup.com und starte deine Karriere in unserem motivierten Team.

Wir freuen uns auf dich!