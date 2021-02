Zur Verstärkung unseres Marketing-Teams suchen wir ab sofort:

Digital Marketing Manager (m/w/d)

Deine Aufgaben

du hast digitale Online-Fähigkeiten und Verständnis, um unsere digitalen Marketingaktivitäten und -strategien zu leiten und weiterzuentwickeln

erstelle Multi-Channel-Marketingkampagnen, um technische und kommerzielle Inhalte zu optimieren und auf den Aufbau unserer Marke zu konzentrieren

Sammeln, Aufzeichnen und Verwalten von Datenanalysen gemäß den Anforderungen unseres Teams

entwickle und verwalte unsere Social Media- und Webplattformen sowie unser E-Mail-Marketing-Datenbank-Tool

erstelle und verwalte unser Dokumentationsportfolio

erstelle Promotions und Promotionflyer mit Hilfe von Adobe Indesign

koordiniere nach Bedarf verschiedene andere allgemeine Marketing- und Werbemaßnahmen

Dein Profil

abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Marketing/Kommunikation und erste einschlägige Berufserfahrung im digitalen Marketing

IT- und webbasierte digitale Kompetenzen

gute Kommunikations- und Sozialkompetenz

Proaktivität, Begeisterung, Offenheit

smarte und dynamische Arbeitseinstellung

erfolgreicher Teamplayer

Englisch Kenntnisse

Wir bieten dir einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, in einem international erfolgreichen Unternehmen.

Du bist interessiert? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an folgende E-Mail-Adresse: andre.platen @ dwtgroup.com und starte deine Karriere in unserem motivierten Team.

Wir freuen uns auf dich!

Hier finden Sie die Stellenanzeige als PDF zum Download.

Weitere Informationen unter www.dabpumps.de