In vielen Bereichen hochwertiger technischer Lösungen markieren bestimmte Produkte über Jahrzehnte einen anspruchsvollen Stellenwert für Verwender, Handwerk und Hersteller. Im Pumpenmarkt kann DAB Pumps mit der Tauchmotorpumpe Divertron auf über eine Million installierter Pumpen in den letzten 15 Jahren verweisen. Mit der Anschubkraft dieser Argumente wird ab Januar 2023 die neue Generation der Divertron verfügbar sein.

Mit ihr wird Bewährtes weitergeführt, optimiert und auf die Anforderungen an mehr Leistung, mehr Energieeffizienz, einfache Installation und geringe Wartung abgestellt. Die Hauswasserversorgung, ob bei der Druckerhöhung, der Gartenbewässerung oder Regenwassernutzung, partizipiert mit der neuen Generation der Divertron von allen Leistungsparametern, die jetzt und in Zukunft die Anwendung optimieren.

Weniger Stromverbrauch, mehr Leistung Gerade in diesen Zeiten, in denen ein sparsamer Energieverbrauch ein wichtiges Argument darstellt, sind ein ca. 30 Prozent geringerer Stromverbrauch für jeden Anwender ein echtes Plus. Die MEI-Richtlinien zur Energieeffizienz, 2024 in Kraft tretend, werden somit von DAB bereits heute erfüllt. Neue Technopolymer-Laufräder, basierend auf der Technologie der Fluiddynamik, und eine optimierte Mechanik tragen wesentlich zu dem neuen Energieeffizienz-Plus bei. Dies im Zusammenwirken mit dem neuen Motor, dessen Überarbeitung einen wichtigen Beitrag hierzu leistet. Das mechanische Dichtungssystem bietet zudem mehr Festigkeit und Haltbarkeit, seine Leistungskraft ist gesteigert in Kombination mit der optimierten Hydraulik. Die integrierte Ein-/ und Ausschaltelektronik steuert die Pumpe automatisch je nach Wasserbedarf, das Rückschlagventil ermöglicht ein sofortiges Ansaugen bei der Erstinstallation. Perfekte Lösung im Detail: der Kondensator kann über ein kleines Fach im Wartungsfall getauscht werden, ohne Gehäuse oder Pumpe zerlegen zu müssen.

Mit den Leistungsgrößen der Divertron 650 und 900 stehen zwei Modelle zur Auswahl. Die Variante Divertron 900 ermöglicht eine Durchflussrate von bis zu 6 m³/h und eine maximal Förderhöhe bis zu 44,5 Metern. Neben einer Standardversion erweitern zusätzliche Versionen mit Ansaugschlauch oder Schwimmer das Einsatzspektrum.

Die neue Generation dieser Pumpenfamilie bietet mit dem Schwimmschalter (je nach Modell) und der integrierten Elektronik einen doppelten Schutz gegen Trockenlauf, ein häufiges Einschalten der Pumpe wird so vermieden. Die so verlängerte Lebensdauer und der reduzierte Wartungsaufwand sind echte Vorteile für jeden Anwender. Leistungskraft und Benutzerfreundlichkeit zeigen sich auch am italienischen Produktdesign im typischen grün-schwarzen DAB-Look, bis hin zum ausziehbarem Griff und Haken, der mit Seil das Absenken vereinfacht.

Jeder Anwender erhält mit der DAB Pumps Divertron so eine Tauchmotorpumpe mit vielen Vorteilen, die in der Praxis die häusliche Wasserversorgung wesentlich optimieren.

