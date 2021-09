Pressemeldung

Mit dem Markteinstieg der Nassläufer-Umwälzpumpen der Evosta-Serie hat der norditalienische Pumpenhersteller DAB – mit deutscher Tochter in Mönchengladbach – im Handel, Handwerk und bei den Anwendern eine hohe Akzeptanz erfahren.

Dieses positive Klima macht sich an vielen Vorteilen im Detail fest. Einige von ihnen aufzugreifen und zu erläutern, ist es wert, diese bemerkenswerte Pumpeninnovation erneut in den Fokus zu nehmen.

Betrachtet man die neue Evosta 2/3, fällt sofort die Kompaktheit des Pumpenkörpers auf. Mit einer Einbautiefe von 130 mm bei der Evosta 2 und 144 mm bei der Evosta 3 ist eine Reduktion von 60 mm am Einbaumaß gegenüber der Vorgängerserie gelungen. Hierdurch eröffnen sich neue Anwendungsfälle bei beengten Platzverhältnissen, die sehr kompakte Pumpen benötigen.

Energieeffizienz ist nach wie vor in aller Munde, die Förderungsfähigkeit ist durch staatliche Zuschüsse beim Pumpenaustausch oder Neuinstallation ein wichtiges Argument für Handel und Handwerk im Kontakt mit dem Anwender. Es ist also gut zu wissen, dass die Serie Evosta mit den Pumpen 2 und 3 mit ihrem Energiesparindex (EEI) von bis zu ≤ 0,17 den Bafa-Richtwert von ≤ 0,20 deutlich unterschreitet. Grund dafür ist die leistungsfähige Motorengeneration, die zum Beispiel bei der Evosta 3 mit acht Meter Förderhöhe nur 55 Watt benötigt.

In den Vorgängermodellen Evosta und Evotron waren dies noch 66 Watt. Respektable 11 Watt weniger „erfreuen da jeden Sparfuchs“. Genauso wie das kommunikationsstarke Display, die beleuchtete, integrierte Benutzeroberfläche, die mit ihrem „One-Touch-Prinzip“ à la Smartphone auf einen Fingerdruck Auskunft auf viele Fragen gibt. Der interessierte Anwender kann so ganz leicht die aktuellen Zustände von Strom-verbrauch, Förderhöhe oder Volumenstrom ablesen.

Bereits in der Basisausführung der Evosta 2 stehen alle gängigen Regelungsarten zur Verfügung, seien es Proportionaldruck, Konstantdruck bis hin zur Konstantdrehzahl.

Die Materialqualität der Nassläufer-Umwälzpumpen zeigt sich ebenfalls an der Erfüllung der Schutzart IPX5, die ein Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit verhindert und somit die Elektronik besonders gut schützt.

Der vorhergehende einjährige Test im Werk und bei ausgesuchten Kunden ist der Garant für die notwendige Trockenheit bei Einflüssen von außen. So arbeiten die Pumpen ohne Probleme in ihrem speziellen Temperaturmilieu in der Bandbreite von minus 10 Grad bis 110 Grad Celsius. Darüber hinaus bieten die Pumpen im Handling, bei der Installation, dem Handwerker der SHK Branche gern genutzte Einbauvorteile. So garantiert der innovative Motoranschluss-Stecker der Evosta 3 den problemlosen Anschluss auch bei der Integration mit Modulen der Markt-Wettbewerber. Die Aufnahme des Steckers ist kompatibel mit allen gängigen Anbietern, ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand.

In der Fachwelt immer wieder nachgefragt und bestätigt ist der Vorteil keramischer Pumpenwellen, die die Evosta-Serie auch mit inneren Vorzügen ausstattet. Für den Markt und den Investor gleichermaßen wichtig ist, dass der gesteigerte Mehrwert dieser Pumpenlinie ohne Preiserhöhungen zu den bisherigen Produkten auskommt. Es wird sogar auf Aufpreise bei Modellen mit Sondermaßen verzichtet, was der Marktdurchdringung zusätzlichen Schub verleiht. DAB Pumps ist von der Serie Evosta 2 und 3 so überzeugt, dass die Gewährleistung auf fünf Jahre ausgeweitet wurde.

Weitere Informationen unter evosta.dabpumps.com/de