Das Esyline Druckerhöhungssortiment von DAB Pumpen - Esybox Mini³ ergänzt die Esybox (steht für Electronic system in a box) und Esytwin Pumpen für den häuslichen Bereich. Während die Wasserpumpen Esybox und Esytwin bereits Bewohnern kleinerer Wohngebäude bis zu sechs Etagen (neun Wohnungen), als auch größerer Objekte bis zu neun Etagen (17 Wohnungen) den Druckerhöhungskomfort ermöglichen, gibt es für die Wohnung oder das Einfamilienhaus die adäquate Produktlösung mit der Esybox Mini³. Mit diesem Modell führt das Mönchengladbacher Unternehmen die Erfolgsgeschichte einer neuen Art von Hauswasserwerken fort.

Smart in den Abmessungen, durch die Integration von Pumpe, Inverter und Ausdehnungsgefäß in einem Gehäuse, sorgt dieser Pumpentyp mit seinen drei Laufrädern und dem wassergekühlten Motor für einen flüsterleisen Lauf von nur 45 db (A) bei merkbarer Energieeinsparung gegenüber klassischen Hauswasserwerken.

Je nach Modell entweder basierend auf der DIN 1988-500 (beim Anschluss direkt an das Stadtnetz) oder die Standardversion (für den Anschluss an einen Tank oder Brunnen zur Gartenbewässerung).

Durch die integrierte Drehzahlregelung des Motors ist die Esybox Mini³ besonders stromsparend.

Dies ist ein hoher Anreiz für den Käufer, da sich die Anschaffung bereits nach einigen Jahren „rechnet“. Interessenten können auf der Homepage esyboxline.com/de/esybox-mini3/ die Energieeinsparung berechnen.

DAB stellt auf der eigenen Website (esyline.dabpumps.com/de) individuelle Informationen und Planungshilfen zur Esyline Serie zur Verfügung. Außerdem ist es mit der „DConnect DAB“ App möglich, die Pumpe über das Smartphone zu steuern.

Die Esybox Mini³ ist mit 44 x 27 x 24 cm sehr klein gebaut und kaum größer als eine Espressomaschine. Diese Kompaktheit wird ergänzt durch die Vielseitigkeit in der Montage, ob vertikal, horizontal oder an der Wand. Mit einem maximalen Druck von 5,5 bar und maximal bis zu 80 l/min ist die kleine Esybox auch als Mini³ ganz groß in ihren Leistungsdaten. Weitere Informationen unter www.dabpumps.de.