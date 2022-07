Mit der Ameira-Serie begann eine neue Generation der 4“ Brunnenpumpen, welche die Typen CS4 und S4 ersetzt hat. „Ameira“ ist ein Wortspiel aus „All-MEI-Range“, denn alle 4 Zoll Pumpen weisen einen MEI (Minimum-Effizient-Index) von ≥0,4 auf.

Die Leistung der Unterwasserpumpe umfasst einen Wasserdurchfluss bis zu 21,6 m³/h und eine Förderhöhe von bis zu 427 m. Die gesamte Ameira-Serie ist mit Edelstahlkörpern AISI 304 ausgestattet. Hierzu korrespondieren die Laufräder in bewährtem Technopolymer, die für hohe Wirkungsgrade stehen.

Für den Antrieb sorgen die leistungsstarken DAB-Unterwassermotoren. Zum einen sind diese wassergefüllt und mit Kunstharzstator (4GG) ausgestattet, zum anderen als gekapselte, ölgefüllte Version (4OL) mit Stator in AISI 304 Edelstahl ausgerüstet. Darüber hinaus sind auf Anfrage beim Hersteller auch Motoren in AISI Edelstahlausführung (4GX) oder mit integriertem Kondensator (4TW) erhältlich. So werden mit Motorleistungen von 0,37 bis 7,5 kW die kraftvollen Volumenströme und die beträchtlichen Förderhöhen erzielt. Ein Beleg für den deutlichen Leistungszuwachs gegenüber den Vorgängermodellen liefern zum Beispiel die Förderhöhen, die je nach Variante von 318 Metern auf bis zu 427 Metern gestiegen sind. Die neue Ameira-Serie bietet noch weitere Produktvorteile, wie den eingebauten Schutzfilter, das Rückschlagventil und den maximalen Wert von 150 g/m³ der zulässigen Höchstmenge an Sand.

Einige Modelle sind als sogenanntes KIT erhältlich. Diese KITs sind mit einem längeren Kabel, welches je nach Modell 15-40 Meter lang ist, einem entsprechendem Nylonseil sowie bei der 230 Volt Version mit einer Controlbox, welche den Motorschutzschalter und den Anlaufkondensator enthält, ausgestattet.

Als Nachweis innovativer, qualitätsorientierter Pumpentechnologie lässt sich weiterhin die Fertigung der Motoren mit nach ISO9001 zertifizierten Prozessen anführen. Mit der Entwicklung und Fertigung komplett in Italien, also Made in Europe, wird so dem Qualitätsanspruch des europäischen Wirtschaftsraumes Rechnung getragen.

Hieran schließt sich die Erfüllung der Richtlinie 2009/125/EG (Eco-Design-ErP) mit dem MEI-Index ≥0,4 für die gesamte 4"-Serie an.

Speziell Unterwasserpumpen sind gemäß dieser europäischen Verordnung mit diesem Minimum-Energie-Index besonders energiesparend zu betreiben. Dies ist ein wichtiges Argument für viele Anwender, sei es für die Hausbewässerung, die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen oder bei industriellen Einsatzgebieten. Auch zeigen weitere Zertifizierungen das Einhalten der Trinkwasserqualität beim Einsatz von Ameira-Tauchpumpen, wie das französische ACS-Zertifikat oder das WRAS-Zertifikat aus Großbritannien. Das italienische Zertifikat DM174 befindet sich noch in der Zertifizierungsphase.

Für alle Anwender, die einen Austausch von 4" Unterwasserpumpen in Zukunft erwägen, hält das Internet unter ameira.dabpumps.com/de oder www.dabpumps.de eine Bestellhilfe bereit. Mit der Eingabe alter Daten (Typ etc.) wird sofort die passende Pumpe Ameira 4" angezeigt.

Weitere Informationen unter www.dabpumps.de.