Der Aufsichtsrat der Cronbank AG hat Dr. Klaus Vajc mit Wirkung zum 15. Oktober 2025 zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt. Die Zusammenarbeit mit Frank Bermbach endet in bestem gegenseitigem Einvernehmen zum 30. April 2026.

Frank Bermbach war über 27 Jahre für die Cronbank und die MHK Group, Dreieich, tätig und hat seit der Gründung der Cronbank deren Positionierung als Bank der Kooperationen wesentlich mitgeprägt. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Vorstellungen zur weiteren strategischen Ausrichtung endet die Zusammenarbeit mit Ablauf der aktuellen Berufungsperiode. Die Vorstandsrolle im MHK Vorstand wird nicht nachbesetzt.

Emmerich Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Cronbank AG, erklärt:

„Dr. Klaus Vajc verfügt über langjährige Führungserfahrung im Bankwesen und hat zahl-reiche Transformations- und Wachstumsprogramme erfolgreich umgesetzt. Mit seinem klaren Blick für die Bedürfnisse des Mittelstands sowie ausgewiesener Expertise im Risikomanagement und im Firmenkundengeschäft wird er gemeinsam mit Jan-Philipp Florian unser Institut als spezialisierte Bank für Verbundgruppen und Systemzentralen – einschließlich deren Handels- und Franchisepartner – weiter stärken und die strategische Entwicklung zielgerichtet vorantreiben.“

Prof. Rainer Kirchdörfer, Aufsichtsratsvorsitzender der MHK Group AG, ergänzt:

„Frank Bermbach hat gemeinsam mit dem Gründer der MHK Group, Hans Strothoff, und seinen Vorstandskollegen die Cronbank von der Idee bis zur heutigen Ausgestaltung mit aufgebaut und seit 2005 auch im Vorstand der MHK Group einen wichtigen Beitrag zur positiven Entwicklung der Gruppe geleistet. Dafür danken wir ihm und wünschen ihm für die nächsten Schritte alles Gute.“

Mit der Bestellung von Dr. Klaus Vajc ist die Kontinuität der Führung in der Cronbank AG sichergestellt. Geschäftsbetrieb sowie Kunden- und Partnerbeziehungen laufen unverändert weiter.