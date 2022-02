Pressemeldung

COSMO ergänzt seine horizontalen Tieftemperatur-Heizkörper E2 - und schickt zusätzlich einen schlanken, gebläseunterstützten Vertikalheizkörper ins Rennen. Die vertikalen Heizkörper COSMO E2 sorgen überall dort für wohlige Wärme und gute Form, wo Architektur oder Einbausituation einen platzsparenden, vertikalen Wärmespender erfordern, zum Beispiel neben bodentiefen Fenstern oder in der Küche.

Bisher waren die Heizkörper in der horizontalen Ausführung in den Baulängen von 400 mm bis 2.000 mm und in den Bauhöhen 500 mm, 600 mm und 900 mm erhältlich - neu hinzugekommen sind die vertikalen Varianten mit 450 mm, 600 mm und 750 mm Baulängen und den Bauhöhen 1.800 mm und 2.100 mm.

Der platzsparende vertikale E2 ist mit einem Lüfter ausgestattet, der bei entsprechendem Bedarf die Heiz­leistung noch einmal erheblich erhöhen kann und auch bei besonders niedrigen Systemtemperaturen für Luftzirkulation sorgt.

Bestwerte liefert der gebläseunterstützte Tieftemperatur-Heizkörper bei Effizienz, Wärmekomfort und Ästhetik. Zudem lässt er sich leicht montieren, egal ob horizontal oder vertikal, ganz gleich ob Sanie­rung oder Neubau. Der COSMO E2 eignet sich ideal für den Einsatz in energetisch sanierten Gebäu­den in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen (z. B. Wärmepumpen), aber auch im Zusammen­spiel mit anderen modernen Wärmeerzeugern im Tieftemperaturbereich.

Intelligente Wärmeabgabe

Durch seine Ventilatorunterstützung ist der E2 Heizkörper eine echte Alternative zur klassischen Fuß­bodenheizung, da er mit identischen Systemtemperaturen betrieben werden kann. Das heißt: Gewohnt voller Genuss des Komforts eines Heizkörpers, verbunden mit der Effizienz eines Flächenheizungssys­tems.

Neubau und Sanierung

Im Neubau spielt der COSMO E2 seine ganze Stärke zusammen mit Flächenheizsystemen aus. Durch seine deutlich kürzeren Aufheiz- und Abkühlzeiten sorgt der E2 in temporär genutzten Räumen wie Kinder-, Gäste- oder Arbeitszimmer für mehr Raumklima-Komfort und Kosteneffizienz.

Leistungsstark und intelligent

Der COSMO E2 weist zusätzlich zur optimierten, lüfterunterstützten Konvektion einen hohen Anteil an Strahlungswärme durch die wasserdurchströmten Platten am Heizkörper auf.

Dies unterscheidet ihn deutlich von üblichen Gebläsekonvektoren. Der Mittenanschluss ist obligatorisch.

Flexible Montage

Dem Fachhandwerk bietet der COSMO E2 eine hohe Flexibilität bei der Montage.

Folgende Punkte sind hier von besonderer Bedeutung:

variables Befestigungssystem

vier seitliche %“ IG-Anschlüsse des horizontalen E2 ermöglichen den Anschluss an vorhandene Leitungen

flexibler Elektroanschluss durch längeres Kabel mit Netzstecker

Die Auslegung der COSMO E2 Heizkörper erfolgt im Komfortbetrieb! Der COSMO E2 verfügt über eine intelligente Regelung, die zwischen statischem und dynamischen Betrieb (Komfortbetrieb) automatisch wechselt und die Ventilatoren nur bei Bedarf startet!

Modernes Design

Die moderne und plane Optik des COSMO E2 passt in jedes Interieur. Die geschwungenen Seitenverkleidungen des vertikalen E2 sowie die moderne Rundloch-Optik der oberen Abdeckung des horizontalen E2 verleihen beiden Heizkörpern ein besonders modernes Design. Das intuitive Touchpad-Bedienfeld ist hier jeweils flächenbündig integriert.

Mit der Auswahl zwischen horizontaler und vertikaler Variante sorgt COSMO für ein zusätzliches Design-Plus und mehr Planungsflexibilität.

Die Stärken des E2 im Überblick: