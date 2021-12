Pressemeldung

Die bekannten Designheizkörper PIATO SPA von COSMO sind ab sofort auch als rein elektrisch betriebene Varianten unter dem Namen COSMO PIATO SPA E erhältlich.

Der PIATO SPA E überzeugt durch seinen rein elektrischen Betrieb, unabhängig von einer bereits be­stehenden Heizungsanlage. Das eröffnet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Als Badheizkörper wärmt die COSMO -Neuheit - gerade in der Übergangszeit - an kühleren Tagen das Bad schnell auf, ohne dass die Zentralheizung anspringen muss. Damit sparen Endkunden in erheblichem Umfang Energie.

In rein fußbodengeheizten Gebäuden besticht der PIATO SPA E als ideale Ergänzung, liegt die Vorlauftem­peratur hier doch bei lediglich 35 Grad. Die Fußbodenheizung sorgt im Zusammenspiel für eine Grund­versorgung, während der Elektroheizkörper dank seiner kurzen Reaktionszeiten eine bedarfsgerechte Komforttemperatur beim Duschen oder Baden ermöglicht. Auch für seltener genutzte Räume, etwa einen privaten Saunabereich oder Wochenendhäuser, erweisen sich elektrische Badheizkörper als sinnvoll.

Je nach architektonischen Gesichtspunkten und Raumverhältnissen gibt es den Heizkörper wahlweise mit rechts- oder linksbündig angeordneten vertikalen Sammelrohren. Auf die zu einer Seite offenen, breiten Sprossen lassen sich Handtücher leicht einfädeln, trocknen oder vorwärmen.

Der PIATO SPA E von COSMO wird mit einem Kabel für den Festanschluss mit 230 Volt sowie der Wandbefestigung geliefert. COSMO bringt Farbe und Flexibilität ins Bad: Den Designheizkörper gibt es in verschiedenen Farben sowie den Bauhöhen 1.120, 1.510, 1.900 mm und den Baulängen 500 und 600 mm.

Die neuen Modelle sind ab sofort lieferbar.