Vorhang auf für den neuen Standard in Sachen Effizienz und Qualität: die COSMO OHW-FS2000 Mobile Füllstation. Speziell für die Vollentsalzung von Füll- und Anlagenwasser entwickelt, setzt sie neue Maßstäbe in der Wasseraufbereitung.

Die mobile Füllstation kommt mit einer praktischen Trolleyfunktion daher und überzeugt den an­spruchsvollen Handwerker als kompakte und benutzerfreundliche Lösung zur Entmineralisierung von Füll- und Ergänzungswasser kleinerer und mittelgroßer Heiz- und Kühlkreisläufe. Und der Einsatz lohnt sich: Denn qualitativ hochwertiges und salzarmes Anlagenwasser trägt dazu bei, Ablagerungen und Korrosion in den Anlagen zu reduzieren, die Betriebssicherheit und Effizienz zu erhöhen und somit langfristig Kosten zu senken.

Mobile Station mit starker Wirkung

Trotz ihrer praktischen Größe und einem Leergewicht von gerade mal 16 kg, erbringt die OHW-FS2000- MBH Standard bei 15°dH etwa 1.330 Liter vollentsalztes Wasser, welches selbstverständlich den Vorga­ben der VDI 2035 Blatt 1 und VDI 6044 entspricht. Zudem ist die äußerst stabile Ausführung in Edelstahl bestens für den professionellen Baustelleneinsatz geeignet.

Alle Merkmale auf einen Blick:

1. Ionenaustauschharz - 12,5 Liter:

o COSMO-OHW-FS2000-MBH Standard Ionenaustauschharz, 12,5 Liter:

Hochwertiges, geprüftes Zweikomponenten-Mischbettharz

Ausgewogenes Mischungsverhältnis für jeden Anlagentyp

o COSMO-OHW-FS2000-MBH Premium Ionenaustauschharz, 12,5 Liter:

Hochwertiges, geprüftes Zwei-Komponenten-Mischbettharz

Hoher Anionenanteil - besonders geeignet für Neuanlagen und Wärmepumpen

pH-Wert regulierend

2. Mischbettharz-Auswahl:

o Standard-Mischbettharz:

Allround-Mischbettharz zur Erstbefüllung und Nachfüllung

Hohe Reichweite, kostengünstig

o Premium-Mischbettharz:

Reguliert den pH-Wert und bindet Kohlensäure

Geeignet für geringe Vorlauftemperaturen (wie bei Wärmepumpen)

3. Mobile Füllstation mit Trolleyfunktion:

Zur Entmineralisierung von Füll- und Ergänzungswasser

Erfüllt die Vorgaben von VDI 2035 Blatt 1, ÖNORM H 5195-1, SWKI BT -102-01 und VDI 6044 zur Vermeidung von Belagsbildung und Korrosion

Stabile Edelstahlausführung für den professionellen Baustelleneinsatz

4. Edelstahlbehälter COSMO OHW 2000:

Handgeschweißt für höchste Qualität

Keine Massenware; in hochwertiger Präzisionshandarbeit gefertigt

5. Weitere Merkmale:

Hochwertige, robuste Ausführung

Einfaches Handling ohne Spezialwerkzeug

Roll,- und tragbar dank Trolleyfunktion

Hohe Füllgeschwindigkeit: 20 Liter/min

Einfacher, schneller Harztausch

Einfaches Einfüllen des Mischbettharzes

Umlaufentsalzung möglich

Einfache und sichere Überwachung der Kapazität durch Messcomputer

Automatische Entlüftung am Deckel

Max. 6 bar Dauerbelastung

Max. 60 °C

12,5 Liter / 9 kg Harzvolumen

Leergewicht ca. 16 kg

Schnellübersicht Kapazität:

OHW-FS2000-MBH Standard:

Beispiel: Bei 15°dH erbringt OHW-FS2000-MBH Standard etwa 1.330 Liter vollentsalztes Wasser

OHW-FS2000-MBH Premium:

Beispiel: Bei 15°dH erbringt OHW-FS2000-MBH Premium etwa 1.100 Liter vollentsalztes Wasser

Übersicht Durchfluss:

Beispiel: Bei 15°dH und einer Nachfüllmenge von 1.100 Litern benötigt die OHW-FS2000 Füllstation mit OHW-MBH Premium oder MBH Standard Mischbettharz eine Füllzeit von ca. 55 Minuten

„Mit der Einführung der COSMO OHW FS2000 Mobile Füllstation setzen wir einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung innovativer Lösungen für Heizungs- und Kühlsysteme und freuen uns, dem Fach­handwerk ein Produkt an die Hand zu geben, das nicht nur kompakt, sondern auch leistungsstark ist“, so Hermann Josef-Lüken, Geschäftsführer von COSMO.