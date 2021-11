Pressemeldung

Hallen oder große Räume im Umfeld von Industrie- oder Gewerbeeinheiten zu beheizen - dafür stehen seit mehr als 10 Jahren die COSMO-Warmwasser-Lufterhitzer. Nun ergänzt COSMO das Angebots­spektrum um die neue Reihe elektrischer Lufterhitzer, den COSMO-LHE. Ideal überall dort, wo viel Fläche vorhanden, aber kein Anschluss an das Warmwasserheizsystem möglich ist, kommt der COSMO- LHE voll zur Geltung.

In zwei Baugrößen mit Heizleistungen von 5 - 22 kW stehen die neuen Geräte dem Anwender zur Verfügung. Die Wärmetauscher bestehen aus PTC-Heizelementen, die ihre Temperatur an den Luftstrom anpassen und so eine nahezu gleichbleibende Nutzung der maximalen Heizleistung in jeder Stufe ermöglichen.

Wie bei allen Lufterhitzern der LH-Baureihe ist auch bei den elektrischen Modellen LHE die 3D-Montage- konsole bereits im Lieferumfang enthalten.

Neu ist auch die dazugehörige Regelung Smart Control 2.0 - benutzerfreundlich und intuitiv bildet diese neue Regelung eine Vielzahl an Einstell- und Regelmöglichkeiten ab.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Mit den neuen Elektro-Lufterhitzern LHE schaffen wir Alternativen für die Anwendungsfälle, bei denen die herkömmliche Medienversorgung mit Warmwasser nicht möglich ist. Zusätzlich bedienen wir mit den neuen Geräten aber auch den Trend zur Nutzung von regenerativem Strom in der Heiztechnik und bieten nun auch für den gewerblichen Einsatz entsprechende Geräte an.“