Pressemeldung

„Gutes Klima, besser Leben“ - diesen Slogan lebt COSMO über das Sortiment hinaus auf den Baustellen des Landes und im Zusammenspiel mit dem Fachhandwerk seit seiner Gründung.

Neue Produkte entwickelt der Hersteller stets in enger Abstimmung mit den Profis, um meisterhafte Lösungen bieten zu können. Im Wärmebereich als auch in der Lüftung. Und jetzt gibt COSMO dem Fachhandwerk sein HÜV-Versprechen für ein Mehr an Sicherheit und einfachere Abläufe.

Bei HÜV handelt sich um die Abkürzung für Haftungsübernahmevereinbarung. Das bedeutet: Sollte ein Fachhandwerksbetrieb von seinem Endkunden wegen eines Mangels belangt werden, springt COSMO ein. Sowohl was die Kosten angeht als auch die Abwicklung und Ersatzbeschaffung. So geht echte Partnerschaft. HÜV richtet sich konkret an Fachhandwerksbetriebe, die Mitglied im ZVSHK sind. Sie profitieren von dieser zusätzlichen Leistung, die einen Rückangriffsanspruch gegen den Hersteller bei Gewährleistungsfällen beinhaltet.

COSMO-Geschäftsführer Hermann-Josef Lüken: „Als Partner des Fachhandwerks und bewährter Hersteller im Bereich Wärme und Lüftung stehen wir zu unserem HÜV-Versprechen. Gemeinsam mit dem ZVSHK entlasten wir das Fachhandwerk von Mängelansprüchen und sorgen somit für höchste Sicherheit.“