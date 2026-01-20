COSMO Energiesparrechner: Einfach Potenziale erkennen - Energie und Kosten sparen
Gerade zum Start der Heizsaison ist der Rechner das ideale Instrument, um den eigenen Sanierungsbedarf zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen - ob aus ökologischen oder wirtschaftlichen Gründen.
Einfach, anschaulich und praxisnah
Der neue COSMO Energiesparrechner führt Nutzer Schritt für Schritt durch alle relevanten Gebäudedaten: Von der Gebäudeart und Wohnfläche über Heizungsdaten bis hin zum Sanierungszustand einzelner Bauteile. Auf dieser Basis ermittelt das Tool individuelle Einsparpotenziale bei Energieverbrauch, CO2-Emissi- onen und Heizkosten.
Dank des interaktiven 3D-Hauses lässt sich jede geplante Maßnahme visuell nachvollziehen - etwa bei Dach, Fassade, Fenstern oder Heizsystem.
Alle Ergebnisse auf einen Blick
Nach Eingabe aller Daten erhält der Nutzer eine klare Übersicht über:
- Investitionskosten und mögliche Bundesförderungen
- Energie- und CO2-Einsparpotenziale
- die Effizienzsteigerung des Gebäudes
So wird transparent, welche Maßnahmen sich wirklich lohnen - und welche Kombination den größten Nutzen bringt. Der integrierte Energieeffizienz-Balken zeigt sofort, wie sich die Maßnahmen auf den Gesamtenergieverbrauch auswirken.
Der richtige Zeitpunkt ist jetzt
Pünktlich zum Beginn der Heizperiode lohnt sich der Blick auf den neuen COSMO Energiesparrechner besonders. Denn wer seine Heizungsanlage jetzt überprüft und mögliche Sanierungen plant, profitiert nicht nur von niedrigeren Energiekosten, sondern auch von attraktiven Förderungen.
„Mit dem neuen Energiesparrechner möchten wir Endkunden eine verständliche Entscheidungshilfe an die Hand geben“, erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO. „Gerade in der aktuellen Zeit ist Transparenz bei Energieeffizienzmaßnahmen entscheidend - und der Rechner liefert diese auf anschauliche Weise.“
Highlights des COSMO Energiesparrechners auf einen Blick
- Schritt-für-Schritt-Erfassung aller Gebäudedaten
- Individuelle Berechnung von Energie- und Kosteneinsparungen
- Visualisierung durch interaktives 3D-Haus
- Berücksichtigung von Fördermitteln und CO2-Steuer
- Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse
Jetzt ausprobieren unter: www.cosmo-info.de/service/tools/energiesparrechner