Mit dem neuen COSMO Energiesparrechner präsentiert COSMO ein Online-Tool, das Hausbesitzern und Modernisierern schnell und verständlich aufzeigt, wel¬che Energie- und Kosteneinsparungen eine Modernisierung der Heizungsanlage ermöglicht.

Gerade zum Start der Heizsaison ist der Rechner das ideale Instrument, um den eigenen Sanierungsbedarf zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen - ob aus ökologischen oder wirtschaftlichen Gründen.

Einfach, anschaulich und praxisnah

Der neue COSMO Energiesparrechner führt Nutzer Schritt für Schritt durch alle relevanten Gebäudedaten: Von der Gebäudeart und Wohnfläche über Heizungs­daten bis hin zum Sanierungszustand einzelner Bauteile. Auf dieser Basis ermit­telt das Tool individuelle Einsparpotenziale bei Energieverbrauch, CO 2 -Emissi- onen und Heizkosten.

Dank des interaktiven 3D-Hauses lässt sich jede geplante Maßnahme visuell nachvollziehen - etwa bei Dach, Fassade, Fenstern oder Heizsystem.

Alle Ergebnisse auf einen Blick

Nach Eingabe aller Daten erhält der Nutzer eine klare Übersicht über:

Investitionskosten und mögliche Bundesförderungen

Energie- und CO2-Einsparpotenziale

die Effizienzsteigerung des Gebäudes

So wird transparent, welche Maßnahmen sich wirklich lohnen - und welche Kombination den größten Nutzen bringt. Der integrierte Energieeffizienz-Balken zeigt sofort, wie sich die Maßnahmen auf den Gesamtenergieverbrauch auswir­ken.

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt

Pünktlich zum Beginn der Heizperiode lohnt sich der Blick auf den neuen COSMO Energiesparrechner besonders. Denn wer seine Heizungsanlage jetzt überprüft und mögliche Sanierungen plant, profitiert nicht nur von niedrigeren Energiekosten, sondern auch von attraktiven Förderungen.

„Mit dem neuen Energiesparrechner möchten wir Endkunden eine verständ­liche Entscheidungshilfe an die Hand geben“, erklärt Hermann-Josef Lüken, Geschäftsführer von COSMO. „Gerade in der aktuellen Zeit ist Transparenz bei Energieeffizienzmaßnahmen entscheidend - und der Rechner liefert diese auf anschauliche Weise.“

Highlights des COSMO Energiesparrechners auf einen Blick

Schritt-für-Schritt-Erfassung aller Gebäudedaten

Individuelle Berechnung von Energie- und Kosteneinsparungen

Visualisierung durch interaktives 3D-Haus

Berücksichtigung von Fördermitteln und CO 2 -Steuer

-Steuer Übersichtliche Darstellung der Ergebnisse

Jetzt ausprobieren unter: www.cosmo-info.de/service/tools/energiesparrechner